"Односторонняя уступка": в ISW указали на нюанс со снятием санкций США в отношении российского дизеля

Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с диктатором России Владимиром Путиным о снятии ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Эксперты и аналитики указывают на то, что шаг Вашингтона станет прямой финансовой поддержкой военных действий Кремля.

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Кроме того, взамен от РФ американцы не потребовали никаких уступок. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Детали соглашения и графики поставок

Согласно заявлению Трампа, договоренности предусматривают незамедлительную поставку более 300 тыс. тонн дизельного топлива. В дальнейшем планируется поставка еще 500 тыс. тонн в ноябре.

В ближайшей перспективе РФ может продать дополнительно 1 млн тонн дизеля и до 3 млн тонн дизеля в короткие сроки в зависимости от состояния российских НПЗ.

Для реализации соглашения Министерство финансов США по указанию президента уже выпустило временную генеральную лицензию, снимающую ограничения на вывод российского дизельного топлива на международный рынок.

Удары по НПЗ и запрет на экспорт

Данное решение принимается на фоне непростой ситуации в самом топливно-энергетическом комплексе РФ. В 2025 году доля России в мировом экспорте дизеля составляла 9,5%.

Однако уже 8 июля 2026 года Россия была вынуждена вводить временный запрет на экспорт дизельного топлива. Причиной стала активизация ударов по нефтеперерабатывающим мощностям на территории РФ, а также удары по логистическим цепочкам, обеспечивающим топливом фронт и временно оккупированные территории.

Финансирование войны и односторонний шаг США

Ключевым риском решения США разрешить экспорт российского дизеля является прямой экономический эффект для Кремля. Доходы от продажи нефтепродуктов позволят России продолжать финансирование боевых действий против Украины и нивелируют попытки заставить Москву прекратить войну.

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Кроме того, шаг Вашингтона называют односторонней уступкой. Соединенные Штаты ослабили свое переговорное давление и санкционный режим, в то время как российская сторона не предложила никаких встречных уступок в рамках переговоров по завершению войны в Украине.

Напомним, часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

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Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.