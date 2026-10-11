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"Обе стороны дали на это согласие": Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 3,6 т.
Дональд Трамп
Трамп заявил о прекращении ударов по энергетическому сектору. Источник: Сгенерировано ИИ

Президент США Дональд Трамп 11 октября заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, стороны согласились прекратить удары по энергетической инфраструктуре.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. В посте он объявил о якобы достигнутой договоренности и призвал обе стороны её соблюдать.

''Обе стороны дали на это согласие'': Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией

Пост Трампа. Источник: Скриншот

"С этого момента в войне между Россией и Украиной вступает в силу ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ. Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его! Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал американский президент.

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Как сообщал OBOZ.UA, 9 октября Дональд Трамп заявил об "успешном" разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского президента, они договорились о закупке российского дизельного топлива. Как писало немецкое издание Bild, Россия должна поставить в США до 4,8 млн тонн дизельного топлива в течение нескольких месяцев, в том числе 300 тыс. тонн в октябре.

На следующий день Трамп публично поблагодарил Путина в ответ на критику Владимира Зеленского в отношении договоренностей с Москвой. Кроме того, американский президент заявил, что Украине пора назначить нового лидера, обвинив Зеленского в том, что он якобы "никогда не заключает соглашений" и не идет на компромиссы.

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