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"Обменялись позициями": путинский переговорщик сделал заявление после встречи в Абу-Даби

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
1,8 т.
"Обменялись позициями": путинский переговорщик сделал заявление после встречи в Абу-Даби
Владимир Мединский. Источник: GettyImages

Украинская, американская и российская делегации провели переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) 10 и 11 ноября. По их итогам стороны обменялись позициями, однако взаимопонимания удалось достичь не по всем вопросам.

Об этом заявил помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ. Основные его заявления по итогам встречи приводит TAAC.

"Мы обменялись позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то – нет", – отметил он.

По словам Мединского, главной темой переговоров стала европейская система безопасности. Также российский переговорщик сообщил, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Детали договоренности, по его словам, объявят в ближайшее время.

Кроме того, Мединский подчеркнул необходимость обсудить будущую систему безопасности в Европе после завершения войны в Украине. Он заявил, что Россия считает правильным поднимать этот вопрос уже сейчас.

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Мединский отметил, что война в Украине "выявила серьезные недостатки европейской системы безопасности", поэтому ее необходимо пересмотреть комплексно. По его словам, "пластырем не обойтись". Он также подчеркнул, что новая система должна быть справедливой и не создавать угроз для других стран.

Отдельно российский переговорщик обвинил европейские страны в содействии массовой гибели мирного населения и "коллективном обмане украинского народа".

В то же время он заявил, что в Абу-Даби не общался с представителями европейских стран, добавив, что статус европейцев в рамках переговоров ему непонятен.

Мединский также заявил, что Россия не видит предмета для разговора с Европой, поскольку не получала от нее никаких предложений. В то же время он отметил, что европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам, когда у них "проснулась совесть".

Американских посланников российский переговорщик, напротив, назвал искренними и эффективными людьми. Он выразил им благодарность от имени РФ и заявил, что европейцам стоит поучиться у представителей США реализму и стремлению к миру.

Что предшествовало

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби начались 10 ноября. Первый день встречи продлился около 4,5 часа, после чего стороны договорились продолжить работу на следующее утро.

Перед трехсторонней встречей состоялись консультации с участием представителей Украины, европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Среди главных тем обсуждения были прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и шаги по завершению войны. В частности, Уиткофф подчеркнул, что любые договоренности между Киевом и Москвой должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предусматривать гарантии безопасности для нее.

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