"Обменялись позициями": путинский переговорщик сделал заявление после встречи в Абу-Даби

Украинская, американская и российская делегации провели переговоры в Абу-Даби (ОАЭ) 10 и 11 ноября. По их итогам стороны обменялись позициями, однако взаимопонимания удалось достичь не по всем вопросам.

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Об этом заявил помощник российского диктатора Владимир Мединский, возглавлявший делегацию РФ. Основные его заявления по итогам встречи приводит TAAC.

"Мы обменялись позициями, где-то нашли взаимопонимание, где-то – нет", – отметил он.

По словам Мединского, главной темой переговоров стала европейская система безопасности. Также российский переговорщик сообщил, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Детали договоренности, по его словам, объявят в ближайшее время.

Кроме того, Мединский подчеркнул необходимость обсудить будущую систему безопасности в Европе после завершения войны в Украине. Он заявил, что Россия считает правильным поднимать этот вопрос уже сейчас.

Мединский отметил, что война в Украине "выявила серьезные недостатки европейской системы безопасности", поэтому ее необходимо пересмотреть комплексно. По его словам, "пластырем не обойтись". Он также подчеркнул, что новая система должна быть справедливой и не создавать угроз для других стран.

Отдельно российский переговорщик обвинил европейские страны в содействии массовой гибели мирного населения и "коллективном обмане украинского народа".

В то же время он заявил, что в Абу-Даби не общался с представителями европейских стран, добавив, что статус европейцев в рамках переговоров ему непонятен.

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Мединский также заявил, что Россия не видит предмета для разговора с Европой, поскольку не получала от нее никаких предложений. В то же время он отметил, что европейские страны смогут присоединиться к мирным переговорам, когда у них "проснулась совесть".

Американских посланников российский переговорщик, напротив, назвал искренними и эффективными людьми. Он выразил им благодарность от имени РФ и заявил, что европейцам стоит поучиться у представителей США реализму и стремлению к миру.

Что предшествовало

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби начались 10 ноября. Первый день встречи продлился около 4,5 часа, после чего стороны договорились продолжить работу на следующее утро.

Главные истории дня

Перед трехсторонней встречей состоялись консультации с участием представителей Украины, европейских стран, НАТО и Еврокомиссии. К ним также присоединились специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Среди главных тем обсуждения были прекращение огня, гарантии безопасности для Украины и шаги по завершению войны. В частности, Уиткофф подчеркнул, что любые договоренности между Киевом и Москвой должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также предусматривать гарантии безопасности для нее.