"Ограничения скорости для Starlink до сих пор действуют": Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой провел разговор с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они обсудили результаты встреч в Осло и Санкт-Петербурге, а также то, как добиться прогресса в дипломатии в ноябре.

Видео дня

Об этом Зеленский рассказал, выступая в Hudson Institute. Он подтвердил договоренность провести трехстороннюю встречу – Украина, Америка и Россия – на уровне команд. Ее планируют организовать в первой половине ноября.

"Мы готовы встретиться в любой день, даже завтра. Но все зависит от россиян. Мы также ожидали трехстороннюю встречу в октябре. Но этого не произошло, потому что россияне придумали очередную причину, чтобы не встречаться", – заявил гарант.

Он подчеркнул, что теперь всем нам нужно сосредоточиться на том, чтобы эти встречи состоялись. Над этим нужно работать вместе с Америкой, Европой и всеми нашими партнерами.

"Могут ли они состояться без Америки или без американского давления на Россию? Наверное, нет. Именно поэтому мы очень рассчитываем на то, что Америка и впредь будет держать этот вопрос в приоритете на всех уровнях. И нам нужно перейти от трехсторонних переговоров на техническом уровне к встрече лидеров, поскольку ключевые вопросы можно решить только на этом уровне", – сказал Зеленский.

РЕКЛАМА

Глава государства также сообщил, что ограничения для Starlink и Starshield в Украине по-прежнему действуют, необходимую скорость не восстановили.

В то же время поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских баллистических ракет тоже задерживаются. Мы ждем перехватчики, о которых уже была договоренность, но они до сих пор не поступают.

"Это настоящая проблема, потому что россияне атакуют нас почти каждый день. Все это происходит, пока мы продолжаем достаточно успешные операции на фронте. Мы по-прежнему держим оборону. Стало сложнее – отчасти из-за политики в отношении Starlink и Starshield и ограничения скорости. Но наша линия фронта по-прежнему держится, и я горжусь тем, насколько сильные наши люди", – отметил президент.

Главные истории дня

Зеленский добавил – он очень хочет, чтобы отношения Украины со США и всеми другими нашими партнерами были крепкими, действительно дружескими и без недоразумений. Без сильной Америки, которой небезразлично, что происходит в мире, мир однозначно был бы хуже, сказал он.

"В эти дни люди спрашивают, почему Украина говорит с миром более открыто и прямо. Ответ прост. Мы хотим, чтобы нас понимали – общества, народы, как можно больше людей. Когда люди понимают, что происходит на самом деле, политические лидеры могут выбрать более сильный путь – тот, который действительно может приблизить мир. А мира мы хотим больше всего", – резюмировал глава государства.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп позвонил основателю SpaceX Илону Маску из-за ограничений Starlink для Украины. Глава Белого дома просил миллиардера снять их для военной версии этой системы связи – Starshield.

На следующий день связь не прерывалась на более высоких, чем прежде, скоростях, хотя полностью система функциональность не восстановила.