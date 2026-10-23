Новый пакет помощи и совместные проекты: Украина и Финляндия подписали пакет соглашений на €300 млн. Фото

Украина и Финляндия подписали семь документов о сотрудничестве на общую сумму 300 млн евро. Договоренности охватывают оборонное производство, разработку беспилотных систем, спутниковые возможности, строительство укрытий, промышленные проекты, а также укрепление логистической и энергетической инфраструктуры Украины.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Документы подписали 22 октября в Киеве во время Украинско-финского бизнес-форума, в котором участвовали руководители обеих стран и представители украинского и финского бизнеса.

"Сегодня у нас продолжение нашей работы с Финляндией – очень содержательное. Предметно работаем с правительством Финляндии – с господином премьер-министром Петтери Орпо. Благодарю за это сотрудничество и такой уровень отношений между нашими странами. Есть новый пакет поддержки Украины от Финляндии, а также дополнительные соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписаны семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей – 300 миллионов евро", – сказал Зеленский.

Финляндия будет помогать со строительством укрытий

Одним из направлений договоренностей стало развитие защитной инфраструктуры в Украине. Министерство внутренних дел Украины и финская компания Kenno Tech, работающая в сфере оборонной промышленности и специализирующаяся на защитных бронированных барьерах и модульных конструкциях, подписали меморандум о сотрудничестве, который касается развития объектов безопасности и укрытий в Украине.

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По словам Зеленского, Финляндия является лидером Коалиции укрытий, и Украина рассчитывает на привлечение дополнительного финансирования для таких проектов.

"Финляндия является лидером Коалиции укрытий, и у нас есть договоренность, что в рамках этой Коалиции мы будем работать над привлечением дополнительного финансирования на строительство укрытий в Украине", – сказал президент.

Он отметил, что строительство укрытий уже продолжается в разных регионах Украины. Часть проектов планируют реализовать в ближайшее время, тогда как более сложные объекты, в частности укрытия в больницах, еще находятся в процессе строительства. Отдельно Украина и Финляндия планируют развивать использование мобильных укрытий.

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"Важно, что Коалиция укрытий начала работать", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, Финляндия также намерена организовать международную встречу стран – участниц Коалиции укрытий. Сейчас в нее входят 16 государств, и ожидается дальнейшее расширение.

"Нужны встречи, форматы, чтобы привлечь больше финансирования на такие безусловно важные проекты", – сказал президент.

Зеленский также отметил опыт Финляндии в создании защитных сооружений: "Среди всех стран Европы именно у Финляндии самый большой опыт и самое высокое качество строительства укрытий".

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Украина и Финляндия расширяют сотрудничество в производстве дронов

Еще одним направлением договоренностей стало совместное производство БПЛА.

Центр исследований беспилотных систем и Patria Group подписали меморандум о взаимопонимании по продолжению стратегического сотрудничества. Документ подтверждает намерение создать на территории Финляндии совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и производством беспилотных систем военного и двойного назначения.

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Отдельную договоренность подписали компании "Бавовна Милтек" и Insta. Они заявили о намерении создать в Финляндии мощности для производства и разработки тяжелых беспилотных авиационных систем – в частности, бомбардировщиков и носителей.

Украина получит больше финских спутниковых возможностей

Министерство обороны Украины и финские компании Nokia Defense и ICEYE подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в космической сфере. Речь идет, в частности, о развитии возможностей украинского Минобороны в сфере спутниковой связи.

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Зеленский заявил, что Украина договорилась шире использовать спутниковые возможности Финляндии для нужд обороны.

"Договорились, что будем использовать больше спутниковых возможностей Финляндии. Это важно для нашей обороны, для устойчивости Украины", – сказал президент.

Он также поблагодарил финскую сторону за готовность поддержать украинскую логистику и энергетику.

"Спасибо за готовность поддержать нашу логистику и энергетику – сейчас это ключевые цели для России", – отметил Зеленский.

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Финляндия передаст Украине десять локомотивов

Отдельной договоренностью стала передача Украине десяти локомотивов финской железнодорожной компании VR и комплекта запасных частей для восстановления железнодорожной логистики.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий и премьер-министр Финляндии Петтер Орпо подписали сертификат о передаче Украине десяти тепловозов.

По словам Зеленского, Финляндия стала первой страной, которая бесплатно передает "Укрзалізниці" локомотивы.

Президент подчеркнул, что укрепление железнодорожной и энергетической инфраструктуры имеет особое значение, поскольку Россия регулярно наносит удары по объектам украинской логистики и энергетики.

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"То, что у нас будет больше локомотивов, больше энергетического оборудования и средств для защиты энергетики, – это действительно поможет", – сказал Зеленский.

Украина и Финляндия создадут промышленный совет

Федерация работодателей Украины и Конфедерация финской промышленности подписали меморандум о сотрудничестве и создании Украинско-финского промышленного совета.

Ожидается, что этот формат станет площадкой для развития экономического и промышленного взаимодействия между двумя странами.

В Украине планируют завод сборного железобетона

Еще один документ касается строительной отрасли. Украинская компания "Авантаж Технолоджи" и финская Elematic Oyj подписали письмо о намерениях по реализации проекта индустриализированного жилищного строительства и созданию в Украине завода сборного железобетона.

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Речь идет о развитии технологий, которые позволяют быстрее возводить жилые и другие объекты, что особенно важно для восстановления Украины.

Таким образом, подписанные в Киеве документы охватывают сразу несколько направлений – от военно-промышленного сотрудничества и беспилотных систем до укрытий, спутниковой связи, железнодорожной логистики, энергетики и восстановления промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский объявил о начале работы Коалиции укрытий. Лидер Коалиции – Финляндия, в объединение уже входят 16 участников, а его состав планируют расширять.