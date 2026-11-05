Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Серж Марко
Серж Марко

Военный блогер

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
1,6 т.
Блог |

Новое видео НАБУ "Карфаген": насколько все прогнило, выглядит страшно

Новое видео НАБУ "Карфаген": насколько все прогнило, выглядит страшно
Сотрудники НАБУ задержали генерала СБУ. Источник: Telegram-канал Ukraine context

Дважды пересмотрел новое видео НАБУ "Карфаген".

Если честно, я понимаю, что страна просто еще не смогла осмыслить то, что произошло.

Далее текст на языке оригинала.

Так, про те що така система існує – знали в вузьких колах. Але те, наскільки все прогнило – виглядає страшно.

Нацполіція. СБУ. Держслужбовці. Судді. Міністри. Наркоторгівля, кол-центри, друк фальшивих грошей, рекет, кришування, мільйонні заробітки на криміналі, в той час коли країна стікає кровʼю, причому заробіток з наркосиндікатом, що повʼязаний з ФСБ. Окремо цікаво тепер запитати у комітета Бужанського і самого Бужанського, які протидіяли викриттю цієї схеми.

Читайте также
Виталий ЧепиногаВиталий Чепинога
6,7 т.
Американские динозавры перед вымиранием: Вэнс уже отрекся от Трампа, Десантис бьет тревогу
6,7 т.
Американские динозавры перед вымиранием: Вэнс уже отрекся от Трампа, Десантис бьет тревогу
Мария ШевчукМария Шевчук
3,7 т.
Порошенко в Европарламенте: российский террор происходит не где-то далеко, это происходит в Европе
3,7 т.
Порошенко в Европарламенте: российский террор происходит не где-то далеко, это происходит в Европе
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,5 т.
Демократы хотят провести расследование в отношении Маска из-за ограничений Starshield в Украине – CNN
1,5 т.
Демократы хотят провести расследование в отношении Маска из-за ограничений Starshield в Украине – CNN

Просто треш.

Якби не війна, то на днях були б дуже драматичні події. Під ВР та службами збирались би люди, які в ті часи що ці упирі заробляли з наркосиндікатом – воювали та втрачали близьких.

Багато.

З картонками, плакатами та фаєрами.

А потім хтось би закричав "Банду геть!".

І почалось би.

Але не можна, зараз війна.

Те, що виклали – це п*здець. І не дай боже, влада випустить хоч когось, як Кравченка за кордон. Це готові фсбешні кадри, які мали доступ до секретної чутливої інформації. Маю надію, що правоохоронці зроблять все як треба.

Але це пздц. Нема слів.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Сержа Марка
Похожие темы
Операция "Карфаген"наркотрафикНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности Украины (СБУ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!