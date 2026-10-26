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"Новая глава в истории страны и народа": Зеленский поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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"Новая глава в истории страны и народа": Зеленский поздравил "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии
Зеленский отреагировал на результаты парламентских выборов в Сербии. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил оппозиционное движение "Студенческий список" с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии. Он назвал результаты голосования новой главой в истории страны и ее народа, пожелал Сербии успеха, развития и теплых отношений с европейским сообществом.

Об этом Зеленский написал в соцсети X. Президент также поблагодарил Сербию за уважение к украинскому народу, государству и независимости и заявил о готовности Украины и дальше расширять сотрудничество с Сербией.

Зеленский пожелал Сербии развития и сближения с Европой

По словам Зеленского, результаты голосования могут открыть новую страницу в истории Сербии. Он пожелал стране успешного развития и "теплых отношений с европейским сообществом".

"В Украине мы благодарим Сербию за уважение к нашему народу, нашему государству и нашей независимости", – отметил Зеленский.

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Президент также подчеркнул, что Украина приветствует совместные достижения, которые укрепляют общества и создают для людей больше возможностей. По его словам, Киев готов продолжать расширять сотрудничество с Сербией.

"Пусть сбудутся все добрые надежды народа Сербии", – добавил Зеленский.

''Новая глава в истории страны и народа'': Зеленский поздравил ''Студенческий список'' с победой на выборах в Сербии

Скриншот

"Студенческий список" получил большинство на досрочных выборах

Парламентские выборы в Сербии состоялись 25 октября после почти двух лет масштабных студенческих протестов. По актуальным данным Республиканской избирательной комиссии, после обработки более 8,1 тысячи избирательных участков "Студенческий список" получил 52,65% голосов, тогда как список "Александар Вучич – Объединенная Сербия" – 39,22%. Явка составила 68,78%.

Предварительные оценки и прогнозы дают "Студенческому списку" около 140–141 мандата в 250-местной Народной скупщине. Этого достаточно для самостоятельного большинства без необходимости формировать коалицию с другими политическими силами. По прогнозу Ipsos и CeSID, "Студенческий список" может получить 141 место, тогда как список "Объединенная Сербия" – 103 мандата.

Таким образом, студенческое движение, возникшее как протестная сила, получило возможность самостоятельно сформировать парламентское большинство. После завершения всех избирательных процедур новоизбранный парламент должен сформировать свое руководство, после чего начнется процесс создания нового правительства.

Выборы стали следствием почти двухлетних протестов

Досрочное голосование стало результатом длительного противостояния студенческого движения с властями. Массовые протесты начались после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда в результате обрушения навеса погибли 16 человек. Студенты требовали расследовать обстоятельства трагедии, привлечь виновных к ответственности и усилить борьбу с коррупцией.

Впоследствии протесты переросли в более широкое движение против политики властей и системы управления, которую участники акций связывали с коррупцией и давлением на оппозицию. Почти за 2 года студенческое движение превратилось в главную политическую силу, способную бросить вызов лагерю Александра Вучича.

После завершения голосования Вучич признал поражение. Он заявил, что "Студенческий список" победил и, по его оценке, должен был получить от 135 до 140 мест в парламенте, тогда как его политический лагерь – около 105.

Победа "Студенческого списка" стала важнейшим изменением в сербской политике за последние годы и открыла путь к формированию нового правительства. Окончательное распределение мандатов определят после завершения подсчета голосов и избирательных процедур.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне парламентских выборов в Сербии прошли массовые митинги. Их участники – около 150 000 сторонников студенческого движения Сербии – требовали во время воскресного голосования прекратить многолетнее правление правопопулистской Сербской прогрессивной партии (СПС) Вучича, а также искоренить коррупцию путем создания специального полицейского подразделения; уволить из МВД всех, кто участвовал в незаконном подавлении протестов или связан с организованной преступностью; провести реформу СМИ.

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