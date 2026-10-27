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Блог

Валерий Залужный
Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ

Новости политики / Мнения
Time to read1 мин
5,0 т.
Блог |

Никакие обязательства не спасут: Западу нужно избавиться от иллюзий

Никакие обязательства не спасут: Западу нужно избавиться от иллюзий
Военные НАТО в Европе. Иллюстративное фото. Источник: NATO

Война в Украине продолжается из-за слабости Западного мира и его системы безопасности. Системы, которая до сих пор построена на доктрине Второй мировой войны, дополненной дорогим высокоточным оружием. Западу нужно выйти из зоны комфорта в реальность войны 2026 года и избавиться от иллюзий, будто устаревшие гарантии и доктрины действительно смогут защитить его и его детей.

Далее текст на языке оригинала.

Тому я дуже ціную можливості напряму спілкуватися з молодими офіцерами, які у найближчому майбутньому визначатимуть національну безпеку своїх країн. Мав нагоду виступити в Об'єднаному командно-штабному коледжі Академії оборони Великої Британії. Це офіцери з різних країн, які готуються до вищих командних посад. І саме від їхніх рішень невдовзі буде залежати безпека Європи.

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Особливо радує, що серед слухачів є й українські офіцери з реальним бойовим досвідом.

Никакие обязательства не спасут: Западу нужно избавиться от иллюзий

Валерий Залужный. Источник: Телеграм Валерия Залужного

Головне, що хочеться донести молодим військовим – недостатньо просто закуповувати нову зброю. І навіть недостатньо змінювати тактику під ті ж дрони. Заходу потрібна нова доктрина, щоб захистити себе. Доктрина – це "Біблія війни" для нас, військових, яка об'єднує всі складові збройних сил: зброю, тактику, структуру, підготовку та фінансування в єдину систему. Вона дасть змогу оцінити вплив нових технологій, адаптуватися до змін і планувати спільні дії.

Актуальна доктрина – це безпека ваших дітей і безпека вашої держави. Ніякі зобов'язання не врятують. Тому молодим офіцерам треба швидко вчитися. Захід все ще має складні і дорогі технології, які дозволять йому побудувати нову систему безпеки. Але головне – вийти із зони комфорту. Тільки разом можна перемогти у цій війні за майбутнє наших дітей.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Валерия Залужного
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ЗападЕвропабезопасностьВеликобритания
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