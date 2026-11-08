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Немецкие ультраправые заговорили о саммите с США и РФ, на который не пригласят Украину – Le Monde

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
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Немецкие ультраправые заговорили о саммите с США и РФ, на который не пригласят Украину – Le Monde
Немецкий флаг. Источник: Unsplash.

Германия намерена организовать трехсторонний саммит. Об этом заявил представитель АдГ Маркус Фронмайер, входящий в комитет Бундестага по иностранным делам. Переговоры должны стать площадкой для обсуждения будущих отношений между тремя странами без участия украинской стороны.

АдГ рассчитывает провести встречу весной 2027 года в Абу-Даби. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

В партии утверждают, что поддерживают контакты с Государственным департаментом США, советниками американского президента Дональда Трампа, Министерством иностранных дел России и администрацией Владимира Путина.

В Москве также подтвердили подготовку к контактам с представителями немецкой политической силы. В частности, российский банкир Кирилл Дмитриев, близкий к Путину и участвующий в мирных переговорах, 22 октября заявил о запланированной на декабрь встрече с представителями АдГ. Он также упомянул форум, который может состояться во втором квартале 2027 года, однако не назвал его конкретное место и тематику.

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Среди вопросов, которые предлагают вынести на обсуждение, Фронмайер назвал экономическое и энергетическое партнерство, а также будущее газопровода "Северный поток". АдГ вместе с леворадикальным движением BSW Сары Вагенкнехт выступает за возобновление его работы, аргументируя это необходимостью вернуть Германии доступ к дешевому российскому газу.

Отдельно в партии настаивают на прекращении немецкой военной и финансовой помощи Украине. По оценке представителей АдГ, ее ограничение может стать рычагом воздействия на Киев, чтобы побудить украинские власти к переговорам с Москвой.

В то же время политическая сила считает, что Украина должна отказаться от территориальных претензий на земли, захваченные Россией еще до полномасштабного вторжения, в частности на Крым.

Кроме того, АдГ выступает за немедленное восстановление экономических отношений с Россией, отмену санкций, возвращение страны в G7 и допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

Сейчас АдГ занимает лидирующие позиции в общенациональных опросах в Германии, опережая блок ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем. В то же время предложенный партией формат саммита не предусматривает участия Украины, несмотря на то, что Германия остается одним из крупнейших поставщиков помощи Киеву.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ближайшее время Франция и другие европейские страны будут представлены на переговорах о завершении войны России против Украины. Известно, что переговоры запланированы на 10-11 ноября в Абу-Даби. Париж намерен донести позицию Европы до участников встречи.

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ГерманияСШАРоссияУкраинаАбу-ДабиДональд ТрампДональд Трамп
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