Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Киев не сообщал партнерам о военной операции против российских судов в Ливии и не согласовывал с ними свои действия. Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские силы не наносят ударов без предварительной координации с международными партнерами.

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Об этом пишет Sky TG24. Таяни отрицал, что Италия или другие союзники были проинформированы об операции, и заявил, что утверждение Зеленского не соответствует действительности.

Что заявил глава МИД Италии

Комментируя слова украинского президента, Таяни подчеркнул, что никакой координации с Италией не было. По его словам, итальянская сторона ничего не знала о действиях украинских сил в Ливии.

"Никогда не было никакой координации. Министр иностранных дел заявил, что в будущем они будут разговаривать с союзниками. Никого из нас не проинформировали, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Поэтому сказанное Зеленским не соответствует действительности", – заявил Таяни.

Он также напомнил о предыдущем заявлении главы МИД Украины Андрея Сибиги о будущих консультациях с союзниками. Именно его итальянский министр привел в подтверждение того, что предварительной координации операции не было.

Что сказал Зеленский

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы всегда координируют такие операции с партнерами.

По его словам, украинские дипломаты взаимодействуют с представителями других государств, если украинские силы действуют в их водах, международных водах или вблизи инфраструктуры других стран.

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"Наши дипломаты работают с дипломатами любой страны, если мы действуем в каких-либо водах, в международных водах или вблизи какой-либо инфраструктуры другой страны... Наши силы никогда не атакуют без какой-либо координации с другими партнерами", – сказал Зеленский.

В то же время президент не уточнил, с какими именно государствами Украина согласовывала операцию в Ливии.

Что предшествовало

23 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина потопила российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту у берегов Ливии, а также поразила сухогруз MV ANGARA, которым Россия перевозила оружие. Глава государства подчеркнул, что эти вражеские суда являются легитимными целями для ударов Сил обороны.

Главные истории дня

Позже премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя украинские удары по российским кораблям в ливийском порту Бенгази, заявила, что война не должна распространяться на Средиземное море. В то же время она подчеркнула, что Рим намерен и далее помогать Украине обороняться.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой МИД Ливии Ат-Тахером аль-Бауром после последних событий у ливийского побережья и в порту Бенгази. Украинский дипломат заверил собеседника, что Украина не намерена распространять войну России против Украины на Ливию или любую другую страну.