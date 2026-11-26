В США ни одна из сторон до сих пор не смогла выяснить, кто принял решение ограничить возможности Starshield для Украины. Чем дольше эта ситуация остается нерешенной, тем выше становится риск того, что она постепенно исчезнет из поля зрения.

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Об этом предупредил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. 25 ноября на своей странице в X (Twitter) он написал о "замкнутом круге", имея в виду перекладывание ответственности между Белым домом, Пентагоном и компанией Илона Маска SpaceX. Никто так и не объяснил проблемы со спутниковым интернетом, важным для обороны нашей страны от государства-агрессора России.

Дипломат указал на риск того, что в Вашингтоне могут упустить из виду тему Starshield. "Мы не можем допустить, чтобы это произошло", – подчеркнул он.

"Если быть откровенным и прямым: украинцы и так сталкиваются с достаточным количеством угроз для жизни из-за продолжающейся агрессии России. Мы не можем позволить себе воспринимать сбой в работе такой критически важной услуги, как Starshield, просто как очередной эпизод и двигаться дальше, будто ничего не произошло. Этот вопрос должен оставаться на повестке дня до тех пор, пока он не будет полностью решен", – заявил Сеник.

Он объяснил, что эта технология спасла бесчисленное количество жизней в Украине, позволив эффективно перехватывать российские беспилотники.

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"Мы, а также будущие поколения украинцев – наши дети и внуки – навсегда останемся благодарны за это. Однако внезапные ограничения, введенные более недели назад без какого-либо предупреждения, подвергли гражданских украинцев дополнительной опасности. Каждый день действия этих ограничений создает реальные риски и потенциально катастрофические последствия для людей на местах", – предупредил временный поверенный в делах Украины.

Это происходит в то время, когда Российская Федерация расширяет производство беспилотников и уже ежедневно запускает тысячи дронов.

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"В то время, когда масштабы и интенсивность этих атак растут, любые перебои в работе средств, помогающих защищать жизни украинцев, требуют чрезвычайно срочного решения. Мы просто не имеем права допустить, чтобы эта проблема отошла на второй план", – повторил Сеник.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявлял, что перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине требуют четкого объяснения, ведь такие шаги серьезно подрывают доверие. В этом убеждены министры обороны стран Европы, отметил он.