"Никто не верит, что Путин остановится": Зеленский объяснил позицию Украины по Донбассу

Украина не согласится отдать Донбасс России в обмен на обещания безопасности, поскольку это не гарантирует завершения войны. Президент Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин лишь сделает паузу, а затем снова попытается захватить украинские территории.

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Об этом глава государства заявил в интервью датскому изданию DR Nyheder. Он объяснил, почему Украина не может доверять обещаниям Кремля и почему возможные гарантии безопасности не являются равноценной заменой членству в НАТО.

Зеленский объяснил, почему Украина не доверяет обещаниям России

По словам президента, требование отдать украинскую землю ради мира является абстрактным, поскольку непонятно, какие именно гарантии безопасности получит Украина взамен. Он напомнил, что сначала Путин говорил о Донбассе, однако позднее российские войска попытались захватить Киев.

"Путин говорил о Донбассе, но потом решил оккупировать Киев, нашу столицу. Его слова были о Донбассе, а реальность – о Киеве", – отметил Зеленский.

Он также вспомнил заявления Кремля о якобы защите русскоязычного населения. В то же время российские оккупанты убивали мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины.

"Он постоянно говорил, что защищает русскоязычных людей, а потом пытал сотни и тысячи людей в Буче и других местах. Значит, речь шла не о русскоязычных людях", – подчеркнул президент.

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Что Зеленский ответил на предложение обменять Донбасс на безопасность

Глава государства рассказал, что во время обсуждения возможного обмена Донбасса на гарантии безопасности американская сторона спросила, готова ли Украина пойти на такой шаг. Зеленский в ответ попросил уточнить, о каких именно гарантиях идет речь.

"Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?" – спросили его американцы.

"Я сразу ответил: "Можете сказать мне, что это означает? Какую безопасность? НАТО?" – пересказал президент.

По его словам, в ответ прозвучало предложение гарантий, подобных натовским. Однако Зеленский обратил внимание на противоречие: от Украины ждут четкого ответа по Донбассу, тогда как гарантии безопасности предлагают в неопределенной форме.

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"Подобное? Но ведь вы не хотите, чтобы ответ по Донбассу был "подобным". Вы хотите четкого ответа по Донбассу. Это ваша цель. И это цель Путина на сегодня", – заявил глава государства.

Почему Украина опасается нового нападения России

Зеленский напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия, а позже столкнулась с препятствиями на пути европейской интеграции и вступления в НАТО. В итоге Россия начала оккупацию украинских территорий.

"У нас забрали ядерное оружие. Я не сторонник ядерного оружия. Думаю, мир был бы лучше без него. Но россияне забрали наше ядерное оружие, не так ли? Забрали. Потом они остановили нашу интеграцию в Европу, потом не дали нам вступить в НАТО. И в итоге оккупировали нас", – сказал президент.

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Он подчеркнул, что не верит в готовность Путина остановить агрессию даже в случае ухода Украины из Донбасса. По мнению Зеленского, Россия может лишь временно прекратить боевые действия, а через некоторое время снова начать наступление.

"Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернется через год, два или пять лет. И кто будет виноват?" – задал риторический вопрос глава государства.

Напомним, после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году Россия не прекратила агрессию против Украины. Владимир Зеленский напомнил, что политика деэскалации не принесла мира, а боевые действия и обстрелы на востоке страны продолжались.

Как писал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным в любой точке мира, в частности во Флориде во время декабрьского саммита G20 или даже в Антарктиде. Единственное условие – переговоры не должны проходить в Москве.