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"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле похвастались деталями разговора Путина и Трампа

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read2 мин
icon 2,2 т.
"Никто не хотел класть трубку первым": в Кремле похвастались деталями разговора Путина и Трампа
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Источник: White House

Российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Также россияне в очередной раз попытались переложить ответственность за затягивание войны на Украину. Об этом Ушаков рассказал в комментарии пропагандистским медиа.

Поздравленияи "нежелание класть трубку"

В Кремле сделали особый акцент на неформальной и якобы эмоциональной стороне переговоров. По словам Ушакова, президент США тепло поздравил Путина с днем рождения, пожелал успехов и передал привет от своей супруги.

Особое внимание российская пропаганда уделила описанию атмосферы беседы. Как утверждает помощник Путина, разговор вышел настолько доверительным, что "никто не хотел класть трубку первым". При этом в Кремле традиционно добавили оговорку о том, что раскрыть все детали разговора они не могут.

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Торговля нефтью и контакты с Меланией Трамп

В экономическом блоке заявлений Ушаков попытался создать впечатление скорого возобновления масштабного сотрудничества с США. По его утверждению, Путин и Трамп обсудили масштабные экономические инициативы, среди которых – поставки российских нефтепродуктов на американские и мировые рынки.

Не обошлось и без специфических гуманитарных вопросов. В Кремле заявили, что российская уполномоченная по правам человека Яна Лантратова будет находиться в постоянном контакте с аппаратом Мелании Трамп по ситуации во временно оккупированных Олешках.

Кроме того, стороны выразили удовлетворение работой существующих каналов связи, в том числе по линии спецслужб, а Путин отдельно подчеркнул, что "ценит внимание" команды Трампа к диалогу с Москвой.

Шантаж переговорами и обвинения в адрес Киева

Центральной линией в выступлениях представителей РФ остается попытка обвинить Украину в срыве мирного процесса. Ушаков заявил, что Киев якобы "попытками сорвать выборы в России" сам ликвидировал возможность немедленного возобновления переговоров.

По словам помощника диктатора РФ, Путин подробно изложил Трампу версию Москвы о "мерах в ответ на атаки ВСУ" и заявил, что после событий в день выборов Кремль "еще подумает", когда именно можно будет вернуться к обсуждению мира.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшее время. По словам американского президента, они должны были обсудить ситуацию вокруг возможного случая чумы в России. Трамп добавил, что США ожидают получить больше информации об этом инциденте.

Напомним, спикре Кремля заявлял, что Россия будет продолжать войну против Украины, чтобы, по его словам, полностью обеспечить свои национальные интересы. Также он утверждал, что это обусловлено отсутствием "здравомыслящих заявлений" со стороны западных стран.

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