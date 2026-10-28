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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на €500 млн: что в него войдет

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи на €500 млн: что в него войдет
Премьер-министр Нидерландов Роб Еттен. Источник: Офис президента Украины

Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 500 миллионов евро. В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны и беспилотники, предназначенные для защиты от российских воздушных атак.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время общения с медиа после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что эта поддержка сейчас крайне необходима, поскольку страна-агрессор РФ усилила удары по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре Украины.

"Видно, что стратегия России заключается исключительно в том, чтобы сознательно сеять смерть и разрушения. И сейчас нет никаких признаков готовности России прекратить этот террор... Мы как союзники должны и дальше осознавать, что наша непрерывная поддержка имеет решающее значение. Эту поддержку необходимо усиливать, нужно делать больше", – сказал Йеттен.

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Владимир Зеленский поблагодарил правительство Нидерландов за весомую поддержку Украины, особенно в период массированных атак на энергосистему.

Я хочу поблагодарить за новый пакет, о котором сейчас сказал Роб. Он нам очень нужен, особенно в этот период массированных атак на нашу энергетическую систему. Новый пакет военной поддержки для нас, объемом 500 млн евро. Пакет, который готовится именно сейчас, осенью. Это действительно весомая помощь, в частности для отражения этих воздушных атак", – подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас главным дефицитом для Украины остаются ракеты, в частности антибаллистические, необходимые для перехвата вражеских ракет. Президент напомнил, что россияне делают ключевую ставку на баллистику в этой войне.

Зеленский отдельно поблагодарил Нидерланды за объявленный пакет нелетальной поддержки для Украины на сумму 1,2 миллиарда евро, рассчитанный на следующие три года. Это добавляет нам устойчивости, а средства будут направлены на энергетическую поддержку, восстановление инфраструктуры, социальный сектор, здравоохранение, разминирование.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Среди главных тем переговоров были военная помощь, экономическое партнерство и подготовка к трехсторонней встрече в Абу-Даби.

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