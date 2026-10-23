"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Владимир Путин"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" Путине"Только США могут заставить Путина закончить войну": Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. Видео"Только США могут заставить Путина закончить войну": Зеленский рассказал, поедет ли на саммит G20. ВидеоРоссийские оккупанты убили кандидата в мастера спорта и призера чемпионатов Украины по самбоРоссийские оккупанты убили кандидата в мастера спорта и призера чемпионатов Украины по самбоИллюстрация – бухгалтер составляет отчет, бизнес в Украине.В Украине могут закрыться до 20% ресторанов: какие новые требования должны выполнить заведенияПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковИллюстративное фото. ГороскопВ какие даты родились женщины, которые озаряют собой все вокруг: их всего 4Украинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. ФотоУкраинская чемпионка-красавица вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике. ФотоВ Киеве пытаются отменить передачу коммунальной земли стоимостью 13 млн гривен для обслуживания несуществующего дома. КартаВ Киеве пытаются отменить передачу коммунальной земли стоимостью 13 млн гривен для обслуживания несуществующего дома. Карта"Россияне и украинцы – один народ": Путин сделал циничное заявление о причине войны с Украиной"Россияне и украинцы – один народ": Путин сделал циничное заявление о причине войны с Украиной"Трамп позвонил Маску": США сняли ограничения на Starlink для Украины – медиа"Трамп позвонил Маску": США сняли ограничения на Starlink для Украины – медиа

"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
141
"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом
Зеленский прокомментировал напряженность в отношениях с Трампом. Источник: White House, ОП коллаж OBOZ.UA

Между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом действительно существует "некоторое напряжение". Но ухудшение отношений никак "не связано с личностями" и было вызвано прежде всего тем, что нынешний американский лидер решил смягчить санкции против страны-агрессора России.

Так Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию американскому телеканалу CNN. Он уточнил, что такое смягчение санкций (по его словам, это "заигрывание с Путиным") лишь "сделает его сильнее".

Ничего личного

Телеканал напомнил слова Зеленского о том, что Трамп "оказался не на той стороне истории", а также об ограничении доступа украинцев к сервису Starlink и прочих событиях, произошедших на фоне роста напряженности в отношениях между Украиной и США. Но сейчас "Зеленский избрал примирительный тон", считают в США.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
40,4 т.
"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева
40,4 т.
"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева
Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
24,5 т.
Завод как взятка, или Об обысках у главы НБУ, "Карпатнафтохим" и братьев Веселых
24,5 т.
Завод как взятка, или Об обысках у главы НБУ, "Карпатнафтохим" и братьев Веселых
Даниил БорщДаниил Борщ
5,6 т.
"Теперь будет сложнее": президент Чехии заявил, что сделка Трампа с Россией сорвала мирный процесс
5,6 т.
"Теперь будет сложнее": президент Чехии заявил, что сделка Трампа с Россией сорвала мирный процесс

"Мое отношение к Путину совершенно ясное. Я считаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом. И конечно, я против любой отмены санкций", – цитирует CNN слова Зеленского.

Напомним: 20 октября в Осло состоялась встреча Владимира Зеленского с американской делегацией во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Украинский президент назвал эту встречу "продуктивной", но подчеркнул, что лично он не убежден в стремлении Путина к миру.

"Путин играет, потому что, знаете, он игрок. Жаль, но он играет жизнями других людей. И конечно, он не хочет прекращать войну. Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не давали ему возможности стать сильнее и сломить нас", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украина больше всего нуждается от своих союзников в двух вещах. Во-первых, нужно "не отменять санкции против Путина", а во-вторых, украинцам нужно "предоставить более совершенные ракеты".

Земля очень важна

Украинский лидер намекнул на возможность заморозки текущих линий фронта, чтобы "заключить перемирие, прекратить убийства, сесть и поговорить". Однако он подчеркнул, что Киев никогда не признает оккупированные территории частью России и тем более не согласится на сдачу россиянам новых земель.

"Наша земля очень важна, потому что речь идет не о километрах – речь идет о людях. Многие люди погибли, защищая эту землю, нашу независимость, нашу страну. Никто не признает эти временно оккупированные территории российскими, и я думаю, что Россия это понимает. Жаль, если кто-то этого не понимает, но это их дело", – цитирует вещатель слова Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, после ряда определенных шагов навстречу российскому диктатору американский лидер стремительно потерял доверие и популярность среди избирателей. По последним данным, больше половины граждан США поддерживают объявление импичмента Дональду Трампу, а более двух третей ожидают, что демократы попытаются это сделать, если получат большинство в Палате представителей после выборов 3 ноября.

Похожие темы
Санкции против РоссииВоенная помощь УкраинеУкраинаСШАсанкцииВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники