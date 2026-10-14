"Непоколебимая поддержка": Еврокомиссия выделила Украине 2,86 млрд евро на дроны, ПВО и боеприпасы

Европейская комиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро на нужды обороны. Средства будут направлены на закупку беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Видео дня

Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что на фоне усиления воздушных атак поддержка Европы остается важной для защиты украинского неба и спасения жизней.

На что Украина направит средства

Финансирование поступило в рамках 90-миллиардной кредитной программы ЕС для поддержки Украины на 2026–2027 годы. Она предусматривает 60 млрд евро на оборону и 30 млрд евро на бюджетную помощь.

"Пока Россия тормозит на линии фронта, она продолжает усиливать воздушные атаки, жестоко нанося удары по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре. Непоколебимая поддержка Европы важна как никогда, чтобы помочь Украине защищать своё небо и спасать жизни", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, выделенные средства помогут удовлетворить самые насущные оперативные потребности Украины, в частности в беспилотниках и ракетах, необходимых для обороны.

В 2026 году в рамках оборонного компонента программы планируется направить на поддержку украинского оборонно-промышленного потенциала 28,3 млрд евро. Следующие транши по этой программе должны поступить в течение ближайших недель.

Какой объем финансовой поддержки ещё доступен Украине

По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украина имеет доступ к 29,64 млрд евро финансовой поддержки. Из этой суммы 25,24 млрд евро предусмотрено в рамках кредитной программы поддержки Украины: 12,54 млрд евро — на развитие оборонно-промышленного потенциала, ещё 12,7 млрд евро — на бюджетную помощь.

РЕКЛАМА

Кроме того, в этом году в рамках программы Ukraine Facility остаются доступными 4,4 млрд евро бюджетной поддержки. В целом на оставшуюся часть 2026 года предусмотрено более 17 млрд евро бюджетного финансирования, которое будет предоставляться при условии выполнения соответствующих требований.

В Еврокомиссии подчеркнули, что все решения о финансировании учитывают меняющиеся потребности Украины и предусматривают соблюдение согласованных условий и контроль за использованием средств.

С 2022 года Европейский Союз и его государства-члены предоставили Украине 231,5 млрд евро общей поддержки, в том числе 3,8 млрд евро из доходов от замороженных российских активов.

Главные истории дня

Что предусматривает кредитная программа ЕС

Кредитную программу Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро Европейский парламент и Совет ЕС утвердили в феврале 2026 года. Она имеет два основных направления: укрепление оборонного потенциала Украины и её оборонной промышленности, а также обеспечение стабильного функционирования государства, предоставление основных государственных услуг и укрепление экономической устойчивости.

Оборонный компонент программы предусматривает модернизацию украинской оборонно-технологической и промышленной базы, а также постепенную интеграцию Украины в европейскую оборонную промышленность.

Напомним, Еврокомиссия одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на беспилотники и ракеты PAC-3 для систем Patriot. Средства предусмотрены в рамках 90-миллиардного кредита ЕС для поддержки Украины.

Как писал OBOZ.UA, 7 октября Украина получила 1,24 млрд евро от Евросоюза в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.