"Необходим баланс": Каллас заявила, что мирные переговоры должны предусматривать уступки со стороны России

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что страна-агрессор Россия не демонстрирует реальных намерений вести мирные переговоры и одновременно выдвигает максималистские требования. Она подчеркнула, что в переговорном процессе должны быть баланс и четкие требования к российской стороне.

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Необходимо добиться того, чтобы Москва пошла на уступки. Об этом Каллас сказала во время общения с медиа в Париже, где проходит встреча министров иностранных дел стран G7, передает "Укрінформ".

Она прокомментировала предстоящую встречу в Абу-Даби с участием Украины, РФ и США, отметив, что не возлагает больших надежд на этот раунд переговоров, "поскольку мы не видим со стороны России никаких признаков готовности договариваться добросовестно".

"Мы хотели бы видеть прекращение огня и реальный переговорный процесс. Также мы ожидаем от России проявления доброй воли – например, прекращения ежедневных убийств мирных жителей и атак на гражданскую инфраструктуру. Пока ничего подобного мы не видим", – подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Каллас высказалась относительно якобы намерений США обсудить с Россией архитектуру европейской безопасности. Дипломат подчеркнула, что такая архитектура в Европе уже существует.

"Я насчитала как минимум 30 международных соглашений, в которых Россия взяла на себя обязательства – в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность (в том числе в отношении Украины существует несколько таких соглашений)", – отметила она, добавив, что проблема заключается в том, что "Россия не соблюдает эти договоренности".

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Поэтому основное внимание следует сосредоточить на том, чтобы заставить Россию выполнить обязательства, которые она уже на себя взяла.

"Вспомните Будапештский меморандум: Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии того, что Россия не нападет на нее. Именно поэтому мы должны добиться того, чтобы в ходе переговоров российская сторона пошла на четкие уступки; иначе мы просто будем видеть еще больше таких атак", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что ряд вопросов, связанных с войной в Украине, зависит от решений, которые принимает Европа.

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"Поэтому, безусловно, мы также должны участвовать в обсуждении – в частности, когда речь идет о санкциях и замороженных активах; в отношении последних есть договоренность, что мы не разблокируем их, пока Россия не выплатит репарации. Если мы стремимся к справедливому и прочному миру, необходимо обеспечить привлечение виновных к ответственности за военные преступления, а также гарантировать, что Россия не совершит нового нападения", – пояснила высокая представительница ЕС.

Каллас также отметила, что позиция Европы, не предусматривающая никаких требований к России, "не может быть удачным решением", поскольку сама Россия выдвигает максималистские требования. Учитывая это, Еврокомиссия вместе с министрами иностранных дел государств-членов ЕС ранее сформировали перечень ключевых интересов Европы, чтобы уравновесить позиции сторон за столом переговоров.

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Как сообщал OBOZ.UA, во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби вопрос прекращения огня не будет вынесен на повестку дня. Вместо этого участники сосредоточатся на будущих гарантиях безопасности и более широкой архитектуре европейской безопасности, которые должны предотвратить возобновление войны после возможного перемирия.

Тем временем украинская сторона ожидает "конструктивного диалога" во время трехсторонних переговоров, которые состоятся в Абу-Даби. Значительное внимание будет сосредоточено на гуманитарных вопросах и дальнейших обменах пленными, отметил глава Офиса президента Кирилл Буданов.