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"Ненормальные сообщения": Зеленский ответил на заявление Гончаренко о переговорах с РФ. Видео

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
icon 7,2 т.
"Ненормальные сообщения": Зеленский ответил на заявление Гончаренко о переговорах с РФ. Видео
Президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления народного депутата Алексея Гончаренко о необходимости переговоров с Россией. Глава государства заявил, что подобные публичные высказывания не способствуют единству страны.

Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Киеве. Недавно Гончаренко обнародовал собственный план по прекращению войны, в котором призвал Украину договариваться с Россией "шаг за шагом".

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Он предложил, в частности, вести переговоры по отдельным направлениям и постепенно продвигаться к прекращению боевых действий.

Отвечая на вопрос о таких заявлениях, Зеленский отметил, что свобода слова предусматривает возможность для политиков выражать собственные позиции. В то же время президент раскритиковал заявления, которые, по его мнению, могут создавать дополнительный раскол внутри государства.

"Свобода слова, поэтому это нормально. Скажу так, это ненормальный посыл. Потому что нужно единство в государстве", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что не знает о призывах некоторых депутатов к таким действиям, добавив, что каждый должен выполнять свою работу на своём месте.

"Все хотят заключить. Все делают на своём месте. Потому что ещё должно произойти", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к постоянной эскалации войны и продолжает наносить удары по дата-центрам и мобильной связи. При этом такими сервисами пользуются обычные люди не только в Украине, но и в самой России, в частности в Москве.

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