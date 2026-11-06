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"Нет подтверждения": Украина до сих пор не получила от США данных о распределении $400 млн военной помощи

Катя ПомазанКатя Помазан
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"Нет подтверждения": Украина до сих пор не получила от США данных о распределении $400 млн военной помощи
Пентагон.

Украина до сих пор не получила подтверждения от Соединенных Штатов относительно заключенных контрактов на использование $400 млн военной помощи, предусмотренных на 2026 финансовый год. Американская сторона также не сообщила Киеву, на какие именно нужды Сил обороны направят эти средства и когда будет осуществлено финансирование.

Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Информацию обнародовало Суспильне.

Украинская сторона пыталась выяснить ситуацию через американских представителей в Висбадене и Министерство обороны США, однако так и не получила конкретной информации.

"У нас нет подтверждения от американской стороны и от НАТО – в частности, от NSATU в Висбадене – относительно того, где находятся средства, какие контракты уже подписаны или будут подписаны и на что именно будут направлены эти средства. То есть, по сути, нет никакой информации о том, что происходит", – заявил Сеник.

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Украина заинтересована в скорейшем получении информации о распределении финансирования, поскольку потребности украинской армии остаются значительными. Среди возможных направлений использования средств дипломат назвал закупку боеприпасов, материально-техническое обеспечение и поддержку эксплуатации американских истребителей F-16.

"Нам нужно все: боеприпасы, материально-техническое обеспечение. Речь идет о ряде контрактов, в частности о поддержке эксплуатации самолетов F-16. Это значительная сумма. Мы очень хотели бы получить ответы на наши вопросы и понимание того, когда и на что именно будут использованы эти средства. Это чрезвычайно важно", – отметил он.

$400 млн для Украины предусмотрели в оборонном бюджете США на 2026 финансовый год. Средства выделили в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), которая предусматривает заказ приоритетного вооружения для украинских Сил обороны у американских производителей.

В апреле 2026 года сенатор Митч Макконнелл раскритиковал Пентагон из-за задержки с заключением контрактов. Он заявил, что ведомство месяцами не использовало предусмотренное финансирование, и связал это с заместителем министра обороны США по вопросам политики Элбриджем Колби.

Позже, во время слушаний 29 апреля, конгрессвумен Сара Элфрет спросила министра обороны США Пита Хегсета, когда Украина получит эти средства.

Тогда Хегсет заявил, что финансирование уже разблокировали для заключения контракта.

"Департамент признает, что 400 миллионов выделили на развитие европейского потенциала, и по состоянию на вчера эти средства разблокировали для контракта", – сказал он.

В то же время на вопрос о конкретных сроках поступления вооружения в Украину Хегсет ответил, что это будет зависеть от того, какие именно потребности Киев решит профинансировать. Решение об использовании средств будут принимать с учетом рекомендаций Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой выделить дополнительные средствана закупку американского вооружения для Украины в рамках программы PURL. Вашингтон может поднять этот вопрос уже в ноябре. Сейчас не хватает около 2 млрд долларов для покрытия уже одобренных пакетов.

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