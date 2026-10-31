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"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
3,8 т.
"Пусть приезжает в Москву": Лавров ответил, готов ли Путин к телефонному разговору с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Источник: Getty

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтвердил готовность российского диктатора Владимира Путина к телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместо этого он повторил позицию Кремля относительно возможной личной встречи лидеров и заявил, что украинский лидер должен приехать в Москву.

Об этом Лавров сказал, отвечая на вопрос корреспондента DW во время пресс-конференции в Атланте. Российский министр отверг сообщение украинского издания The Kyiv Independent о том, что Путин якобы хочет провести телефонный разговор с Зеленским.

Лавров заявил, что Зеленский должен приехать в Москву 

Комментируя информацию о возможном желании российского лидера поговорить по телефону с президентом Украины, Лавров призвал не доверять украинским чиновникам.

"Не верьте им", – сказал глава российского МИД, не ответив прямо на вопрос о готовности Путина к телефонному разговору с Зеленским

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Вместо этого он напомнил о позиции Кремля относительно личной встречи двух президентов. По словам Лаврова, Путин ранее заявлял, что Зеленский может приехать в Москву, если захочет встретиться с ним.

Журналист также спросил, возможна ли встреча лидеров Украины и России на саммите G20 в декабре в Майами. В ответ Лавров отметил, что Украина не входит в эту группу, и вновь подчеркнул необходимость приезда Зеленского в российскую столицу.

СМИ сообщили о попытке организовать телефонный разговор

Ранее The Kyiv Independent сообщило, что Москва стремилась организовать телефонный разговор Путина с Зеленским вместо их личной встречи. По словам одного из собеседников издания, российская сторона уже пыталась провести такой разговор.

В качестве возможного подтверждения этой версии журналисты привели заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова от 30 октября. Тогда он сказал, что Путин готов к диалогу со всеми. На вопрос, ответит ли российский диктатор на звонок Зеленского, Песков ответил, что ему пока никто не звонил.

Собеседники издания предположили, что Москва пытается заменить полноценные переговоры телефонным звонком, чтобы избежать обсуждения ключевых вопросов. Неназванный украинский чиновник подчеркнул, что для достижения окончательных договоренностей по основным вопросам и гарантиям безопасности нужен трехсторонний формат с участием США, а также европейских партнеров.

Он также усомнился, что эти вопросы можно решить только по телефону, без участия американской стороны. Собеседник также отметил, что предложения приехать в Москву или позвонить российскому руководству не объясняют, как стороны планируют договариваться по ключевым вопросам.

Напомним, в Кремле назвали возможное место и сроки проведения трехсторонних переговоров Украины, США и России. По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча могла состояться в Абу-Даби в первой половине ноября.

Как писал OBOZ.UA, Россия не демонстрирует готовности к установлению мира в Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен скептически оценила переговоры лидеров Финляндии и Норвегии с российским диктатором Владимиром Путиным.

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