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"Непонятно, что будет дальше": Зеленский объяснил, как снятие санкций с России повлияет на встречу лидеров

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
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"Непонятно, что будет дальше": Зеленский объяснил, как снятие санкций с России повлияет на встречу лидеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы снятия всех санкций с России до возможной встречи лидеров Украины, США и РФ. Он подчеркнул, что ограничения ввели из-за российской агрессии, а их отмена должна происходить в определенном порядке после завершения войны.

Об этом Зеленский сказал в интервью Алле Мазур для программы "ТСН. Тиждень" на телеканале "1+1". По его словам, он уже обсудил этот вопрос с американской делегацией и объяснил, почему считает преждевременную отмену санкций рискованной.

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Осторожность перед переговорами

Зеленский отметил, что не стоит покупать лояльность России ценой снятия санкций. По его мнению, если ограничения отменят до трехсторонних переговоров, может возникнуть ситуация, когда дальнейшее развитие событий будет непонятным, а важного инструмента влияния на Москву у Украины и ее партнеров уже не будет.

"Санкции вводились за агрессию, а не за возможность поболтать", – подчеркнул президент.

Он также напомнил, что для введения санкций против России международному сообществу пришлось объединить усилия и принять более 20 пакетов ограничений в разных странах мира.

Какие рычаги останутся

Президент предупредил, что повторно объединить международных партнеров для восстановления санкций может быть сложно. Поэтому он не хочет, чтобы Украина подходила к встрече с Владимиром Путиным без важных инструментов влияния.

"Я не хочу, чтобы мы остались без инструментов – без санкций, без денег или без замороженных активов на встрече с Путиным", – сказал Зеленский.

По его словам, в таком случае у Украины будет меньше возможностей во время переговоров. Президент связал это с высказыванием Дональда Трампа о картах, которые стороны могут использовать в диалоге.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Зеленский рассказал об ожиданиях от трехсторонних переговоров в ноябре.

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