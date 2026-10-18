Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Российские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 годаРоссийские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации "украинского сценария" 2014 года"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали Вероникой"Бог дал и имел право забрать": Ирина Федишин нарушила молчание после смерти дочери, которую назвали ВероникойВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуВ Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группуУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиУкраинские теннисистки одна за одной снялись с турнира в Китае, отказавшись продолжать матчиВыплаты украинцам, помощь ВПЛ, деньги. Иллюстративное фото.Украинцам назвали дату выплаты пособия за октябрь: когда ВПЛ получат деньгиРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеРечь вовсе не о замедлении работы Starlink: Бутусов назвал главную угрозу для ВСУ на фронтеНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииНа Волыни жителей призвали срочно покинуть свои дома из-за удара российской армииДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоДюбуа за два раунда победил нокаутом супертяжа-гиганта в реванше за чемпионский пояс Усика. ВидеоВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиВ Литве упал неизвестный дрон: истребители его не сбилиУ режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгодаУ режиссера "Когда ты выйдешь замуж?" Комаровского диагностировали рак: ему придется исчезнуть на полгода

Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 1,7 т.
Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне
Гвидо Кроцетто заявил, что Украина не сможет победить Россию в классическом понимании. Источник: Getty

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что Украина не сможет победить Россию в войне в классическом понимании этого слова. По его мнению, настоящей победой для Киева станет вывод российских войск, прекращение бомбардировок и возможность для украинцев свободно жить и строить свое будущее.

Об этом Кроцетто заявил в интервью BBC. Чиновник также отметил, что, хотя большинство итальянцев выступает против военной поддержки Украины, Рим уже передал Киеву 12 пакетов помощи и планирует отправить еще один до конца года.

Что Крозетто сказал о победе Украины

По словам главы итальянского оборонного ведомства, его главная цель заключается в том, чтобы Украина смогла выстоять, а война закончилась. Он пояснил, что понятие победы не следует отождествлять с полным военным разгромом России.

Кроцетто отметил, что некоторые люди воспринимают заявления о будущей победе Украины так, будто речь идет о походе украинской армии на Москву.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 2,3 т.
"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
icon 2,3 т.
"Америка должна это видеть!" Зеленский рассказал, сколько раз Россия не послушала Трампа насчет перемирия
Александр КиршАлександр Кирш
icon 1,2 т.
Бенкет ПуСі, або Про демократію – без рожевих окулярів
icon 1,2 т.
Бенкет ПуСі, або Про демократію – без рожевих окулярів
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 33,2 т.
"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины
icon 33,2 т.
"Мы за это платим и хотим, чтобы это работало": Германия требует от США отменить ограничения на Starlink для Украины

"Украина никогда не сможет выиграть войну. Моя цель — сохранить Украину живой и положить конец войне. Ведь когда кто-то в Италии сказал: "Украина выиграет войну", некоторые люди подумали, что Украина хочет победить Россию, не так ли? Что Зеленский чуть ли не въехал в Москву с украинским флагом", — заявил министр.

Не Зеленский в Москве: министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне

Министр обороны Италии объяснил, как он видит победу Украины в войне. Источник: Скриншот

Он подчеркнул, что победа Украины означает прежде всего восстановление ее свободы и прекращение российских атак, а не захват территории государства-агрессора.

"Нет, для Украины победа заключается в том, чтобы Россия ушла, прекратила бомбардировки и чтобы Украина вновь стала свободной страной с будущим. Вот что такое победа для Украины, к которой мы все стремимся", — подытожил Крозетто.

Напомним, ранее Гвидо Крозетто заявлял, что Украина уже выиграла войну против России, если оценивать ситуацию с учетом первоначальных целей Кремля. Он подчеркивал, что украинское государство выстояло, несмотря на ожидания скорого поражения, и изменило современное поле боя.

Как писал OBOZ.UA, правительство Италии и Банк развития Совета Европы выделили Украине 50 млн евро на компенсации за жилье, уничтоженное в результате российских атак. Средства планируется направить на жилищные сертификаты в рамках программы "еВосстановление", что позволит обеспечить новым жильем около 2200 украинских семей.

Похожие темы
Война в УкраинеВойны России против УкраиныУкраинаРоссияИталия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться