''Не забывайте, я прошел тесты'': Трамп снова назвал себя ''очень умным человеком с высоким IQ''. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоДроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видеоРоссия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"Россия сделала ставку на эрзац-ракеты, чтобы удешевить удары по Украине: какие уже используются для террора и чем опасен "Филин"ВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаВСУ отминусовали 1560 оккупантов и сбили вражеский самолет: данные ГенштабаЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала 5 своих фаворитов среди новых украинских артистовЗаслуженная артистка Злата Огневич назвала 5 своих фаворитов среди новых украинских артистовДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряДень выгодных предложений и важных сделок: Львы, будьте готовы к ситуациям из прошлого, а Близнецы к большим деньгам – гороскоп на 29 октябряОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовОккупанты запустили по Украине 112 дронов, силы ПВО сбили 97 целей: последствия вражеских ударовИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИх не дождались дома дети: в Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС. ФотоИллюстрация – пара обнимаетсяУкраинцы массово покупают недвижимость в курортном городе Европы: какие цены на жильеВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителейВ каком месте разрешена остановка? Тест для водителей"Зачем делиться?" Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают "большие" деньги в кино, как голливудские звезды"Зачем делиться?" Назар Заднепровский объяснил, почему украинские актеры не зарабатывают "большие" деньги в кино, как голливудские звезды
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Не забывайте, я прошел тесты": Трамп снова назвал себя "очень умным человеком с высоким IQ". Видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
2,0 т.
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Президент США Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким коэффициентом интеллекта (IQ). В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три когнитивных теста, которые, по его словам, являются сложными.

Об этом Трамп сказал во время митинга в Огайо. Фрагмент его выступления опубликовал в X Clash Report.

Что сказал Трамп о своем интеллекте

Американский лидер подчеркнул, что якобы стал единственным президентом США, который согласился пройти такие проверки.

"Я человек с очень высоким IQ. Не забывайте, я единственный президент, который прошел три когнитивных теста без исключения", – заявил он.

''Не забывайте, я прошел тесты'': Трамп снова назвал себя ''очень умным человеком с высоким IQ''. Видео

Дональд Трамп назвал себя очень умным человеком. Источник: Скриншот

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
9,5 т.
"Не подписана и не вступила в силу": поляки получили официальное разъяснение о постановлении Львовского облсовета по поводу года УПА
9,5 т.
"Не подписана и не вступила в силу": поляки получили официальное разъяснение о постановлении Львовского облсовета по поводу года УПА
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
8,5 т.
"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20
8,5 т.
"Лаврову придется присоединиться": Вадефуль поднимет вопрос о прекращении войны России против Украины на встрече G20
Дарья ДуроваДарья Дурова
1,9 т.
"Трамп не может отменить закон": сенатор-демократ требует остановить танкер с российским дизелем, который направляется в США
1,9 т.
"Трамп не может отменить закон": сенатор-демократ требует остановить танкер с российским дизелем, который направляется в США

Отдельно американский лидер подчеркнул, что эти проверки были непростыми, вновь отметив свою исключительность.

"Я единственный президент, который согласился их пройти. И они сложные", – добавил Трамп

Трамп не впервые делает громкие заявления о своем интеллекте и внешности других людей

Напомним, президент США Дональд Трамп уже хвастался собственным интеллектом. Во время общения с журналистами он заявил, что у него "самый высокий уровень IQ", подчеркнув, что с ним все в порядке.

Тогда же американский лидер не исключил усиления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов. Отвечая на вопрос журналистов о возможных военных действиях, Трамп заявил: "Возможно. У нас много оружия".

''Не забывайте, я прошел тесты'': Трамп снова назвал себя ''очень умным человеком с высоким IQ''. Видео

Дональд Трамп. Источник: Пресс-служба НАТО

Дональд Трамп во время публичного мероприятия обратил внимание на ягодицы американской рэперши Ники Минаж, заметив, что их трудно не заметить. В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун высказал предположение, что артистка могла бы стать новым пресс-секретарем администрации.

Как писал OBOZ.UA, Трамп в третий раз публично высказался о телосложении сенатора-республиканца Джона Гастеда. Во время митинга в Мичигане американский президент снова отметил его мускулистые ягодицы и большие ступни, а пальцы ног сравнил с сосисками.

Похожие темы
СШАмитингДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!