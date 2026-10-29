''Не забывайте, я прошел тесты'': Трамп снова назвал себя ''очень умным человеком с высоким IQ''. Видео

Президент США Дональд Трамп снова похвастался своими умственными способностями, назвав себя человеком с очень высоким коэффициентом интеллекта (IQ). В подтверждение своих слов американский лидер заявил, что успешно прошел три когнитивных теста, которые, по его словам, являются сложными.

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Об этом Трамп сказал во время митинга в Огайо. Фрагмент его выступления опубликовал в X Clash Report.

Что сказал Трамп о своем интеллекте

Американский лидер подчеркнул, что якобы стал единственным президентом США, который согласился пройти такие проверки.

"Я человек с очень высоким IQ. Не забывайте, я единственный президент, который прошел три когнитивных теста без исключения", – заявил он.

Отдельно американский лидер подчеркнул, что эти проверки были непростыми, вновь отметив свою исключительность.

"Я единственный президент, который согласился их пройти. И они сложные", – добавил Трамп

Трамп не впервые делает громкие заявления о своем интеллекте и внешности других людей

Напомним, президент США Дональд Трамп уже хвастался собственным интеллектом. Во время общения с журналистами он заявил, что у него "самый высокий уровень IQ", подчеркнув, что с ним все в порядке.

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Тогда же американский лидер не исключил усиления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов. Отвечая на вопрос журналистов о возможных военных действиях, Трамп заявил: "Возможно. У нас много оружия".

Дональд Трамп во время публичного мероприятия обратил внимание на ягодицы американской рэперши Ники Минаж, заметив, что их трудно не заметить. В то же время директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун высказал предположение, что артистка могла бы стать новым пресс-секретарем администрации.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Трамп в третий раз публично высказался о телосложении сенатора-республиканца Джона Гастеда. Во время митинга в Мичигане американский президент снова отметил его мускулистые ягодицы и большие ступни, а пальцы ног сравнил с сосисками.