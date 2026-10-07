Не ответил на 85 сообщений: глава Госфинмона Пронин игнорирует не только парламентскую временную следственную комиссию, но и главу НКЦПФР Семенюка

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин игнорирует не только парламентскую временную следственную комиссию, но и обращение главы НКЦБФР Алексея Семенюка. Из-за полного отсутствия обратной связи руководитель Комиссии был вынужден обратиться с жалобой в финансовый комитет Верховной Рады.

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Об этом сообщает Telegram-канал Bankova Mail. Депутат Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала данные о систематическом игнорировании обращений регулятора со стороны Госфинмониторинга за период с 2024 года по 17 августа 2026 года.

Никакой реакции на миллиардные сделки

За это время НКЦБФР направила Госфинмониторингу 85 сообщений о подозрительных операциях на рынках капитала и организованных товарных рынках. Общая сумма этих транзакций превышает 222 млрд грн, однако, по данным Комиссии, она до сих пор не получила ответа ни на одно из них.

Схемы с офшорами, сорванный отчет для ЕС и угроза отставки

НАБУ в ходе расследования хищений на строительстве фортификационных сооружений вышло на схему возможного отмывания средств через десятки офшорных компаний. Расследование касалось деятельности структур, связанных с Госфинмониторингом, который на тот момент возглавлял Филипп Пронин. По данным следствия, деньги могли поступать под видом оплаты товаров и различных услуг, после чего переводиться между связанными компаниями и выводиться на счета иностранных структур.

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В ходе обыска по делу правоохранители изъяли 278 тысяч долларов, более 3,3 млн грн, а также документы, печати и регистрационные документы десятков украинских и иностранных компаний. Среди них были 11 украинских юридических лиц, 12 индивидуальных предпринимателей и семь иностранных компаний, зарегистрированных, в частности, на Кипре, в Чехии и на Британских Виргинских островах.

Кроме того, Государственная служба финансового мониторинга Украины под руководством Филиппа Пронина нарушила установленные сроки подготовки отчета по результатам четвертой Национальной оценки рисков. Проведение этой оценки было обязательством Украины в рамках программы Ukraine Facility, а её невыполнение могло поставить под угрозу финансирование в размере 67 млн евро.

Главные истории дня

Впоследствии Филипп Пронин фактически исчез из публичного поля зрения после ряда громких скандалов, связанных с его работой. В частности, речь шла о расследовании НАБУ относительно возможных злоупотреблений во время строительства фортификационных сооружений в Полтавской области, ситуации с операцией "Мидас", зарубежных командировках и требованиях отдельных народных депутатов об его отставке. При этом журналист Михаил Ткач заявлял, что Пронин несколько дней не появлялся на публике

Как писал OBOZ.UA, после спецоперации НАБУ и САП "Карфаген" глава Госфинмониторинга Филипп Пронин оказался под угрозой увольнения. На фоне расследования и кадровых перестановок в государственных органах он фактически исчез из публичного поля зрения, что, согласно материалам, усилило предположения о возможной отставке.