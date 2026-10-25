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Не стоит многого ожидать: в России назвали новую дату встречи Украины, США и РФ

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
189
Не стоит многого ожидать: в России назвали новую дату встречи Украины, США и РФ
Не стоит многого ожидать: в России назвали новую дату встречи Украины, США и РФ

В стране-агрессоре России назвали новую дату встречи между Украиной, США и Россией по поводу мирного соглашения. По словам Ушакова, переговоры в России готовы возобновить после 4 ноября.

Также он отметил, что эта встреча будет предварительной и многого от нее ожидать не стоит. Об этом сообщили российские СМИ. 

Что сказал Ушаков

 "Россия готова возобновить переговоры в формате "Россия – США – Украина" после 4 ноября", – заявил Ушаков.

По его словам, запланированная в ближайшее время встреча РФ – США – Украина будет предварительной. Он также предупредил, что высоких ожиданий от этих переговоров не стоит.

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Он также сказал, что сторонам "нужно работать для выхода на мирное соглашение по Украине".

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