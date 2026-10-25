Не стоит многого ожидать: в России назвали новую дату встречи Украины, США и РФ
В стране-агрессоре России назвали новую дату встречи между Украиной, США и Россией по поводу мирного соглашения. По словам Ушакова, переговоры в России готовы возобновить после 4 ноября.
Также он отметил, что эта встреча будет предварительной и многого от нее ожидать не стоит. Об этом сообщили российские СМИ.
Что сказал Ушаков
"Россия готова возобновить переговоры в формате "Россия – США – Украина" после 4 ноября", – заявил Ушаков.
По его словам, запланированная в ближайшее время встреча РФ – США – Украина будет предварительной. Он также предупредил, что высоких ожиданий от этих переговоров не стоит.
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Он также сказал, что сторонам "нужно работать для выхода на мирное соглашение по Украине".