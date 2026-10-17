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Не в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в Будапешт

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
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Не в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в Будапешт
Петер Мадьяр заявил, что не ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Пресс-служба Офиса президента/Bődey János/Telex

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт 23 октября, несмотря на присланное Киеву приглашение. В то же время венгерский политик не исключает новой встречи с украинским лидером до конца 2026 года.

Об этом сообщает Euronews. Речь идет о возможном участии Зеленского в государственных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Венгерской революции 1956 года, на которые пригласили более 100 политиков.

Посетит ли Зеленский Будапешт в октябре

По словам венгерского премьера, участие украинского президента в торжествах 23 октября маловероятно. При этом российского диктатора Владимира Путина на мероприятия не приглашали.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква подтвердил Euronews, что Зеленский получил соответствующее приглашение.

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"Мы получили приглашение. 23 октября состоится мероприятие, посвященное 70-й годовщине Венгерской революции. Президент Украины получил приглашение принять в нем участие. Посмотрим", — отметил Жовква.

Приглашение украинского лидера в Будапешт последовало на фоне попыток наладить отношения между Украиной и Венгрией после многолетних дипломатических споров, которые неоднократно создавали препятствия на пути Киева к членству в Европейском Союзе.

Не в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в Будапешт

Владимир Зеленский вместе с Петером Мадьяром. Источник: Telegram-канал президента.

Когда может состояться следующая встреча

В пятницу, 16 октября, во время саммита Европейского Союза в Брюсселе Мадьяр и Зеленский заявили о возможности новой встречи до конца года. Венгерский премьер обозначил два возможных варианта ее проведения.

"Либо я поеду в Киев, и оттуда мы вместе отправимся в Берегово, либо президент приедет в Будапешт, и оттуда мы поедем в Берегово", — пояснил он.

После переговоров Мадьяр также сообщил в соцсети X, что выразил полную солидарность с Украиной, которая продолжает противостоять российскому вторжению.

По его словам, стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров, уделив особое внимание улучшению положения национальных меньшинств в обеих странах.

Кроме того, Зеленский и Мадьяр согласились, что формирование новой основы политических и экономических отношений отвечает интересам обоих государств.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский впервые провел личную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Брюсселе. Стороны обсудили вступление Украины в Европейский Союз, торговлю и перспективы политического и экономического сотрудничества, а также договорились возобновить совместную работу на различных уровнях и обменяться визитами.

Как писал OBOZ.UA, Петер Мадьяр оценил перспективы вступления Украины в Европейский Союз. По словам венгерского премьер-министра, этот процесс может длиться 15–20 лет, а конкретной даты присоединения Украины к ЕС пока нет.

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