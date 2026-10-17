Не в октябре? Мадьяр выступил с заявлением о возможном визите Зеленского в Будапешт

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не ожидает приезда президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт 23 октября, несмотря на присланное Киеву приглашение. В то же время венгерский политик не исключает новой встречи с украинским лидером до конца 2026 года.

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Об этом сообщает Euronews. Речь идет о возможном участии Зеленского в государственных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Венгерской революции 1956 года, на которые пригласили более 100 политиков.

Посетит ли Зеленский Будапешт в октябре

По словам венгерского премьера, участие украинского президента в торжествах 23 октября маловероятно. При этом российского диктатора Владимира Путина на мероприятия не приглашали.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква подтвердил Euronews, что Зеленский получил соответствующее приглашение.

"Мы получили приглашение. 23 октября состоится мероприятие, посвященное 70-й годовщине Венгерской революции. Президент Украины получил приглашение принять в нем участие. Посмотрим", — отметил Жовква.

Приглашение украинского лидера в Будапешт последовало на фоне попыток наладить отношения между Украиной и Венгрией после многолетних дипломатических споров, которые неоднократно создавали препятствия на пути Киева к членству в Европейском Союзе.

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Когда может состояться следующая встреча

В пятницу, 16 октября, во время саммита Европейского Союза в Брюсселе Мадьяр и Зеленский заявили о возможности новой встречи до конца года. Венгерский премьер обозначил два возможных варианта ее проведения.

"Либо я поеду в Киев, и оттуда мы вместе отправимся в Берегово, либо президент приедет в Будапешт, и оттуда мы поедем в Берегово", — пояснил он.

После переговоров Мадьяр также сообщил в соцсети X, что выразил полную солидарность с Украиной, которая продолжает противостоять российскому вторжению.

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По его словам, стороны договорились продолжить переговоры на уровне министров, уделив особое внимание улучшению положения национальных меньшинств в обеих странах.

Кроме того, Зеленский и Мадьяр согласились, что формирование новой основы политических и экономических отношений отвечает интересам обоих государств.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский впервые провел личную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром в Брюсселе. Стороны обсудили вступление Украины в Европейский Союз, торговлю и перспективы политического и экономического сотрудничества, а также договорились возобновить совместную работу на различных уровнях и обменяться визитами.

Как писал OBOZ.UA, Петер Мадьяр оценил перспективы вступления Украины в Европейский Союз. По словам венгерского премьер-министра, этот процесс может длиться 15–20 лет, а конкретной даты присоединения Украины к ЕС пока нет.