Мы привыкли объяснять проблемы европейской интеграции Украины позицией Венгрии, политическими противоречиями внутри ЕС и войной. Но последний отчет Еврокомиссии заставляет задать гораздо более неприятный вопрос: а сколько препятствий на пути в Европу мы создаем себе сами?

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Начнем с хорошего. Украина выполнила условия для открытия всех шести переговорных кластеров. Есть прогресс в энергетике, цифровизации, государственных закупках и внешней политике. И это серьезное достижение для страны, которая ведет полномасштабную войну.

Но есть и другая сторона медали.

В девяти переговорных разделах Еврокомиссия зафиксировала лишь минимальный прогресс, а в восьми направлениях темпы реформ замедлились. Больше всего вопросов остается к судебной системе, борьбе с коррупцией, финансовому контролю и экономическим реформам.

И здесь важно понять: членство в ЕС – это не награда за правильный геополитический выбор. Это готовность государства жить по европейским правилам.

Особенно показательно сравнение с Молдовой. Обе страны получили статус кандидатов в 2022 году и начали переговоры в 2024-м. Но согласно приведенным плановым ориентирам к 2027 году Украина может предварительно закрыть лишь 7 из 35 переговорных разделов, тогда как Молдова – 25.

Это еще не окончательные результаты. Однако разница красноречива. Пока мы говорим об ускоренном вступлении, соседняя страна может продвинуться значительно дальше в выполнении конкретных требований.

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Почему так происходит?

Потому что евроинтеграция часто остается красивым лозунгом, за которым не успевают реальные решения. Верховная Рада месяцами задерживает принятие необходимых законов, правительство не обеспечивает нужных темпов реформ, а изменения, угрожающие интересам влиятельных групп, наталкиваются на политическое сопротивление.

И не нужно все списывать на войну. Она действительно отнимает огромные ресурсы и осложняет работу государства. Но война не мешает принимать необходимые законы, обеспечивать независимость антикоррупционных органов и прекращать политическое вмешательство в работу судов.

Главные истории дня

Впереди еще сотни законодательных изменений. И если мы действительно хотим выполнить основные обязательства до 2027 года, нужны не очередные заявления об "историческом прорыве", а конкретные решения, сроки и персональная ответственность за их выполнение.

Конечно, вступление Украины зависит и от политической воли государств ЕС. Но это не причина тормозить то, что зависит исключительно от нас.

Еврокомиссия не может принимать законы вместо Верховной Рады, реформировать суды вместо украинской власти и бороться с коррупцией вместо наших правоохранителей.

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Мы заплатили чрезвычайно высокую цену за право самостоятельно выбирать свое будущее. И было бы особенно обидно, если бы на пути к Европейскому Союзу нас остановили не российские ракеты или политические интриги отдельных государств, а собственная неспособность провести необходимые реформы.

Украина не должна потерять исторический шанс на вступление в ЕС из-за тех, кому выгодно жить по старым правилам.

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