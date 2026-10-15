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"Не поддавайтесь пропаганде": во Франции заявили, что две трети разведданных для Украины поступают из Европы

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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"Не поддавайтесь пропаганде": во Франции заявили, что две трети разведданных для Украины поступают из Европы
Жан-Ноэль Барро о разведывательных данных для Украины. Источник: FRANCE INTER / RADIO FRANCE

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны, в частности Франция, в настоящее время предоставляют Украине две трети разведывательной информации.

Об этом он заявил в четверг, 15 октября, в эфире французской радиостанции France Inter, комментируя ситуацию с поддержкой Киева и ограничениями в работе спутниковой связи Starlink.

Барро призвал не поддаваться российской пропаганде и подчеркнул, что Европа уже давно взяла на себя основную часть поддержки Украины. По его словам, заявления о возможном падении Украины и отказе США от помощи звучат с самого начала полномасштабной войны.

Европейская поддержка

Французский министр заявил, что Россия и связанные с Кремлем пользователи социальных сетей пытаются ослабить готовность украинцев и европейцев поддерживать Украину. Он подчеркнул, что борьба продолжается не только на поле боя, но и в общественном мнении.

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"Две трети разведывательной информации, которую получает Украина, в настоящее время поступают от европейцев, и особенно из Франции", — сказал Барро.

По его словам, с начала войны уже около двадцати раз звучали заявления о том, что Украина вот-вот потерпит поражение или что Соединенные Штаты перестанут ее поддерживать. В то же время министр считает, что Европа уже долгое время обеспечивает основную часть помощи Киеву.

Starlink и США

Заявление прозвучало на фоне ограничений доступа украинской стороны к спутниковой сети Starlink, которую используют Вооруженные силы Украины для связи на поле боя и перехвата беспилотников. Владелец сети Илон Маск связывал эти ограничения с решениями американского правительства.

Ситуация развивается на фоне напряженности в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и Украиной по поводу дальнейшей поддержки. Отдельно Барро прокомментировал сообщение о договоренности администрации Трампа с Москвой о получении дизельного топлива.

Французский министр преуменьшил значение этой договоренности для России. По его словам, с начала года российское производство углеводородов существенно сократилось.

Барро связал это прежде всего с санкциями, введенными против России. Он отметил, что добыча сократилась несмотря на рост цен на энергоносители и события на Ближнем Востоке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп сделал "подарок" Путину, но рискуют оба. Так, в CNN объяснили, чем может обернуться "дружба" США и России.

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