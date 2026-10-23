"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскикраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗСВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по США

"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
6,0 т.
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото. Источник: White House / Flickr.com

В Кремле заявили, что возможное обсуждение архитектуры европейской безопасности должно начинаться в формате Россия – США – Украина. В то же время там подчеркнули, что без учета вопросов безопасности России и Украины комплексное мирное урегулирование невозможно.

В Кремле отдельно прокомментировали важность встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, отрицая, что речь идет о "новой Ялте". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле заговорили об архитектуре безопасности Европы

Песков заявил, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без участия других сторон невозможно. В то же время, по его словам, такие дискуссии планируют начать в формате Россия – США – Украина.

В Кремле также заявили, что позиция России заключается в том, чтобы никто не навязывал другим собственного видения мирового устройства. Именно так, по словам Пескова, Москва выстраивает отношения с партнерами.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
17,9 т.
Демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают США
17,9 т.
Демилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают США
Александр КиршАлександр Кирш
4,5 т.
Бить Трампа, чтоб Путин боялся
4,5 т.
Бить Трампа, чтоб Путин боялся
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
4,1 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету
4,1 т.
"Гуманист" из Кремля и "гений" из Белого дома: как Украину пытаются превратить в разменную монету

Безопасность Украины и России – часть мирного урегулирования

Песков назвал вопросы безопасности России и Украины одной из важных составляющих мирного урегулирования. По его словам, без этого комплексное решение невозможно.

Итак, в Кремле вновь подчеркнули необходимость обсуждения вопросов безопасности в рамках будущих договоренностей.

"Это не новая Ялта": что сказали о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

В Кремле считают важной встречу диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Однако Песков отдельно подчеркнул, что ее не следует называть "новой Ялтой".

То есть масштабные международные переговоры, о которых говорят в Кремле, там уже предостерегли от исторических аналогий – по крайней мере таких, которые напоминают Ялтинскую конференцию.

К каким мероприятиям готовится диктатор

По словам Пескова, на следующей неделе Путин будет готовиться к участию в мероприятиях Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и саммите Россия – Африка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, одним из вопросов, который могли бы обсудить лидеры, является завершение войны в Украине.

В то же время Песков отметил, что окончательного решения о проведении переговоров и их повестке дня нет.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что возможность такого формата обсуждали, однако не уточнил, окончательно ли согласовано его проведение. По словам Рубио, Трамп четко дал понять, что хочет завершения войны между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против идеи встречи лидеров России, США и Китая. Он считает, что такой формат не приблизил бы окончание войны, а наоборот – поощрил бы Путина продолжать ее.

Похожие темы
КремльРоссияВладимир ПутинВладимир ПутинДональд ТрампДональд ТрампСи ЦзиньпинСи Цзиньпин
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники