В Кремле заявили, что возможное обсуждение архитектуры европейской безопасности должно начинаться в формате Россия – США – Украина. В то же время там подчеркнули, что без учета вопросов безопасности России и Украины комплексное мирное урегулирование невозможно.

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В Кремле отдельно прокомментировали важность встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, отрицая, что речь идет о "новой Ялте". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле заговорили об архитектуре безопасности Европы

Песков заявил, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без участия других сторон невозможно. В то же время, по его словам, такие дискуссии планируют начать в формате Россия – США – Украина.

В Кремле также заявили, что позиция России заключается в том, чтобы никто не навязывал другим собственного видения мирового устройства. Именно так, по словам Пескова, Москва выстраивает отношения с партнерами.

Безопасность Украины и России – часть мирного урегулирования

Песков назвал вопросы безопасности России и Украины одной из важных составляющих мирного урегулирования. По его словам, без этого комплексное решение невозможно.

Итак, в Кремле вновь подчеркнули необходимость обсуждения вопросов безопасности в рамках будущих договоренностей.

"Это не новая Ялта": что сказали о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

В Кремле считают важной встречу диктатора Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Однако Песков отдельно подчеркнул, что ее не следует называть "новой Ялтой".

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То есть масштабные международные переговоры, о которых говорят в Кремле, там уже предостерегли от исторических аналогий – по крайней мере таких, которые напоминают Ялтинскую конференцию.

К каким мероприятиям готовится диктатор

По словам Пескова, на следующей неделе Путин будет готовиться к участию в мероприятиях Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) и саммите Россия – Африка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По данным The Wall Street Journal, одним из вопросов, который могли бы обсудить лидеры, является завершение войны в Украине.

Главные истории дня

В то же время Песков отметил, что окончательного решения о проведении переговоров и их повестке дня нет.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что возможность такого формата обсуждали, однако не уточнил, окончательно ли согласовано его проведение. По словам Рубио, Трамп четко дал понять, что хочет завершения войны между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против идеи встречи лидеров России, США и Китая. Он считает, что такой формат не приблизил бы окончание войны, а наоборот – поощрил бы Путина продолжать ее.