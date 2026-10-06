"Не стоит на повестке дня": Рубио выступил с заявлением о членстве Украины в НАТО и объяснил, на чем "сосредоточены" США. Видео

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается. По его словам, сейчас Вашингтон сосредоточен на завершении войны и поиске путей ее прекращения.

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Рубио добавил, что США стремятся сыграть конструктивную роль в этом процессе. Его слова прозвучали во время пресс-конференции в Исландии.

Перспективы Украины в НАТО

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах членства Украины в НАТО, Рубио отметил, что пока не может дать на него однозначного ответа.

"На этот вопрос нет однозначного ответа "да" или "нет", кроме того, что сейчас вопрос членства Украины в НАТО, как вы знаете, не обсуждается, поскольку, очевидно, должен состояться процесс достижения консенсуса, который должен привести к единодушию", – подчеркнул он.

Окончание войны – вопрос номер 1

Госсекретарь США добавил, что первоочередной задачей в украинском вопросе является завершение войны, и Вашингтон хотел бы сыграть конструктивную роль в решении этой проблемы, поскольку речь идет о значительных человеческих жертвах.

"Сейчас, когда речь идет об Украине, мы просто сосредоточены на завершении этого конфликта, если это возможно, и, к сожалению, количество человеческих жертв огромно, но мы четко заявляли, что есть роль, которую мы можем сыграть в прекращении этой войны, и мы хотим сыграть конструктивную роль", – подчеркнул Рубио.

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Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украина должна стать членом НАТО. Она убеждена, что Альянс ранее допустил ошибку, не приняв четкого решения по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подчеркивал, что вступление Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для всех членов Альянса, поскольку появление мощной и опытной армии существенно снизит риск новой российской агрессии.

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