Не только Украина: Трамп нашел новых ''виновников'' топливного кризиса

Президент США Дональд Трамппродолжает искать виновных в росте цен на бензин, заявляя, что топливный кризис якобы не связан с ситуацией вокруг Ормузского пролива, а обусловлен проблемами нефтепереработки. Так, на этот раз он в очередной раз обвинил Украину в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также обвинил демократов.

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Об этом Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он заявил, что одной из причин роста цен на бензин в Соединенных Штатах является внутренняя политика демократов.

Трамп назвал уже две причины роста цен на бензин

Дональд Трамп утверждает, что доступность топлива сокращается из-за ситуации с нефтеперерабатывающими заводами, в то время как через Ормузский пролив якобы снова проходят рекордные объемы нефти.

Американский президент связал нынешнюю ситуацию на топливном рынке сразу с двумя факторами: ударами Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и сокращением нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Трамп заявил, что американские нефтеперерабатывающие предприятия закрываются в "синих" штатах (в частности, в Калифорнии) из-за действий представителей Демократической партии США.

"Цены на бензин растут не из-за Ормузского пролива — ведь сейчас ежедневно добывают и поставляют рекордные объемы нефти, — а из-за ситуации с нефтеперерабатывающими заводами: российские НПЗ подрывает Украина, а наши закрывают "демократы" в "синих" штатах, таких как Калифорния", — написал Трамп.

При этом он отверг тот факт, что главной причиной подорожания бензина остается нарушение поставок через Ормузский пролив.

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Что происходит с ценами на топливо

Рост цен на энергоносители происходит на фоне войны на Ближнем Востоке и перебоев с поставками нефти и нефтепродуктов. По данным Управления энергетической информации США, в третьем квартале 2026 года цены на нефть и нефтепродукты росли на фоне затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке. Цена фьючерсов на нефть Brent в июле превысила $100 за баррель, после чего в течение части квартала оставалась в диапазоне $79–98.

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Почему Трамп отдельно упомянул Калифорнию

Говоря об американских НПЗ, Трамп особо выделил Калифорнию — штат, который традиционно поддерживает Демократическую партию.

В то же время энергетические особенности Калифорнии действительно делают её топливный рынок чувствительным к перебоям в работе нефтеперерабатывающих предприятий.

По данным Калифорнийской энергетической комиссии, по состоянию на январь 2026 года в штате работали 12 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью около 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Восемь крупных НПЗ производят автомобильное топливо в соответствии со специфическими для Калифорнии экологическими стандартами.

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Однако нефтеперерабатывающий завод Valero в Бенисии прекратил переработку в апреле 2026 года. Таким образом, в Калифорнии осталось семь крупных НПЗ, производящих бензин.

Недавно министр энергетики США Крис Райт прокомментировал закрытие крупных нефтеперерабатывающих заводов в Калифорнии. Он возложил ответственность за это на губернатора штата Гэвина Ньюсома и политику демократов.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент США Дональд Трамп обвиняет Украину в глобальном дефиците дизельного топлива, связывая его с ударами Сил обороны по НПЗ страны-агрессора — России. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского уменьшить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украина продолжает наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ. Глава Белого дома обвиняет украинские атаки в усугублении глобального дефицита дизельного топлива и росте цен на топливо, хотя аналитики называют главной причиной этого его войну с Ираном.