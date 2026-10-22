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"Не хотел оказываться между двумя воюющими государствами": Вэнс возложил на Маска ответственность за ограничение Starlink для Украины

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
735
"Не хотел оказываться между двумя воюющими государствами": Вэнс возложил на Маска ответственность за ограничение Starlink для Украины
Вэнс прокомментировал ограничения Starlink для Украины. Источник: скриншот

По всей видимости, приказ об ограничении возможностей сервиса Starlink для украинских военных отдал владелец этой сети, советник американского президента Илон Маск. По словам вице-президента США Джея Ди Венса, позиция Маска "вполне понятна": миллиардер "не хочет оказываться между двумя воюющими государствами".

Так или иначе, это касается не самого Маска, а политики США в отношении Украины и России. По крайней мере, так считает вице-президент США Джей Ди Венс.

Что сказал Венс

Ранее Маск заявлял, что решения по Starshield, так называемому "военному пакету" Starlink для Украины, принимают американские военные и непосредственно президент США. Но американский лидер несколько раз отрицал свою причастность к ограничению Starlink для Украины. Соответственно, часть американских законодателей теперь требуют расследовать, кто именно отдавал приказ.

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Венса спросили, согласен ли он с необходимостью проведения расследования. Но на этот вопрос вице-президент не ответил.

"Я считаю, что Илон Маск руководит частной корпорацией, и вполне понятно, что он не хочет оказаться между двумя воюющими государствами без фактических указаний от правительства США о том, что ему делать. Так что я не думаю, что речь об Илоне. Я считаю, что это принципиальный вопрос о том, какой будет политика Америки в отношении Украины и России", – сказал Венс.

Он добавил, что США якобы "работают над возобновлением переговоров".

Также Венс назвал "довольно ироничным" тот факт, что европейские страны, у которых "нет ничего" подобного технологиям, разработанным инженерами Маска, "почти повсеместно решили вести против SpaceX регуляторную и лицензионную войну", а теперь "все бегут" – именно к Маску.

"Это подчеркивает то, о чем президент говорит годами: европейские страны зависят от американских технологий, бизнеса и армии. В то же время европейские политические лидеры любят критиковать США – своих союзников, от которых так зависят", – сказал он.

Проблема со Starlink

Напомним: Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, который предоставляют Украине. Его действия могли быть заранее не согласованы с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его руководителя Пита Хегсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничении систем Starshield, с которым столкнулись украинские военные.

В свою очередь, Европейская комиссия требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме восстановила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса как для украинских военных, так и для гражданских нужд.

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