После удара в Бенгази реакции разделились на громкие и содержательные.

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Громче всего прозвучало заявление заместителя председателя Президентского совета Ливии Мусы аль-Куни. Он назвал удар "объявлением войны ливийскому государству", требует созвать Совбез ООН, внести Зеленского в "террористический список" и обратиться в Международный суд ООН.

Звучит грозно, но механизма за этим нет. К тому же Президентский совет принимает решения единогласно, а высказался один из трех его членов. Это трибуна, а не политика. Заявление аль-Куни, туарега из Феццана, рассчитано прежде всего на внутриливийскую аудиторию.

Бенгази обратился к Совбезу, Триполи высказался сдержанно. Важнее другое: по данным СМИ, украинское присутствие сосредоточено в Мисурате, а Мисурата – фактически самостоятельный субъект, который не выполняет решений Триполи.

Теперь Италия. Сальвини заявил, что помощь Украине дают не для того, чтобы топить корабли у дверей Италии. Это предсказуемо, тем более что у Сальвини в этой истории личный мотив – "Миротворец". Показательнее, что атаку "тревожной" назвал и Таяни, самый проукраинский член правительства Мелони.

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То, что Рим неровно дышит в сторону Ливии, не новость. Там ENI, газопровод на Сицилию, миграция и собственный канал связи с Хафтаром. Новость в другом: Украина впервые стала заметной в итальянской зоне интересов. Раздражает не сама операция, а то, что о ней сказали вслух.

Зеленский, кстати, не зря подчеркнул, что дроны украинского производства. Это ответ на аргумент Сальвини еще до того, как он прозвучал.

Но главное вот что. Российские поставки Хафтару сами по себе нарушают оружейное эмбарго ООН. Миссия ЕС "Ирини" со штабом в Риме существует именно для того, чтобы останавливать их. Она годами видела, как российское оружие плывет в порты Хафтара, и не смогла этому помешать.

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Поэтому, если Рим хочет тревожиться, ему стоит работать с Украиной. Обмениваться данными о российской логистике, согласовывать позиции по эмбарго, советоваться тихо, а не через заявления.

Кто не хочет, чтобы Украина топила российские корабли у берегов Ливии, должен сам останавливать поставки российского оружия Хафтару.

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