"Не хотим "Ялты-2": Зеленский назвал соглашение Трампа по безопасности потенциально опасным

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег от возможной новой договоренности между Россией и Европой об архитектуре безопасности. По его мнению, такой формат может быть опасным, поскольку Москва не демонстрирует готовности завершить войну против Украины.

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Об этом глава государства заявил в пятницу, 6 ноября, в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу. Он пояснил, что пока не владеет всеми деталями предложенной президентом США Дональдом Трампом новой системы безопасности для Европы. В то же время он подчеркнул, что Украина не хочет повторения ситуации, когда крупные державы решают судьбу других стран без их участия.

"Я не вижу никаких демонстраций и сигналов со стороны России, что она готова что-то делать. Думаю, именно поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, – это опасно", – сказал президент.

Риск для Европы

По словам Зеленского, потенциальная договоренность прежде всего представляет опасность для Европы, хотя ее последствия могут затронуть все страны континента.

Глава государства отдельно пояснил, что Украина не является членом Европейского Союза и НАТО. Поэтому он не выступает от имени этих организаций, однако считает, что вопрос безопасности касается каждого европейского государства.

"Также мы не являемся членами НАТО. Поэтому я не говорю от имени НАТО и ЕС, но это опасно для всех нас. Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы была Ялта-2. Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас", – подчеркнул Зеленский.

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Президент также напомнил, что суверенитет и территориальная целостность являются основой независимости любого государства. По его словам, без уважения к этим принципам невозможно говорить о свободной и демократической стране.

"Если вы хотите быть свободной, демократической страной, вам нужно, чтобы как минимум уважали ваш суверенитет и территориальную целостность", – добавил глава государства.

Сделка Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готовится масштабная сделка, которая будет касаться не только Украины, но и всей Европы. По его словам, договоренность может охватить весь европейский континент.

Главные истории дня

Американский лидер также подтвердил встречу с представителем России Кириллом Дмитриевым, однако не стал раскрывать подробности их разговора.

Дипломатические контакты проходят на фоне переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом. В частности, представители администрации Трампа провели отдельные встречи с украинскими и европейскими должностными лицами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Дональд Трамп заявил о подготовке масштабного соглашения по безопасности, которое может касаться всей Европы.