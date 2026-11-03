На фото пылает Ярославский НПЗ.

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За последние несколько дней в России горели сразу три НПЗ: Новокуйбышевский, Кстовский и Ярославский. Суммарная мощность – более 40 млн тонн нефти в год.

И тут возникает интересный вопрос. А что скажет Трамп?

Сегодня, 3 ноября, в США промежуточные выборы. До выборов Трампу очень не хотелось роста цен на топливо. А после? Возможно, эта тема уже не будет такой болезненной.

На месте украинского руководства я бы воспользовался моментом.

Не отказывался бы от ударов по российской нефтепереработке без конкретных встречных уступок.

Хотите, чтобы мы не трогали российские НПЗ? Прекрасно. Пусть Россия прекратит бить по нашей энергетике. Или дайте нам достаточно Patriot, чтобы защитить свои города.

Потому что каждый остановленный российский НПЗ – это проблемы с топливом, логистикой, бюджетом и финансированием войны.

В то же время ссориться с американцами нам точно не нужно. Нужно торговаться, договариваться и отстаивать свои интересы.

Украина не должна бесплатно отказываться от того, что наносит России реальные экономические потери.

А вообще интересно будет посмотреть, изменится ли позиция Трампа уже после сегодняшних выборов.

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