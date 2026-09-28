Министры обороны стран Европейского Союза не достигли договоренности о новых обязательствах по передаче Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время ЕС планирует направить 1 млрд евро из разблокированных средств Европейского фонда мира на совместные закупки военного оборудования для Украины.

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Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи министров обороны стран ЕС в понедельник, 28 сентября. По её словам, несмотря на предыдущие призывы к государствам-членам, имеющим ракеты-перехватчики в своих запасах, сегодня новых обязательств по их передаче Украине не было.

Страны ЕС не согласовали поставку дополнительных ракет для системы Patriot в Украину

Несмотря на то, что Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью дронов и баллистических ракет, для противодействия которым Украине требуются дополнительные средства противовоздушной обороны, в ЕС не пришли к соглашению о предоставлении Киеву дополнительных ракет для системы "Патриот".

"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", — отметила Каллас.

Ранее глава евродипломатии подчеркивала, что Украине необходимо получить больше ракет-перехватчиков для систем Patriot до начала зимы. Она призвала страны ЕС, имеющие такие боеприпасы в своих запасах, передать их Киеву.

В то же время Каллас сообщила, что 1 млрд евро из 6,6 млрд евро, разблокированных в рамках Европейского фонда мира, будут использованы для совместных закупок военного оборудования для Украины.

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США также не включили Patriot в новый пакет

Отсутствие новых обязательств в отношении ракет Patriot со стороны стран ЕС происходит на фоне аналогичной ситуации с США. Как сообщало агентство Reuters, ракеты-перехватчики для систем Patriot не вошли в новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать все $400 млн, которые ранее одобрил Конгресс для помощи Украине. Первые поставки вооружения и оборудования в рамках этого пакета уже начались в сентябре.

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Они включают наступательное вооружение, оборудование и запасные части для бронетехники.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине ежемесячнотребуется не менее 100 ракет для Patriot, чтобы уверенно отражать российские атаки. Он призвал США и европейских союзников увеличить поставки ракет и подчеркнул, что времени для укрепления ПВО перед зимой осталось мало.

Несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским военным может передать Польша. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного.

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Еще 10 ракет дляPatriot может передать Украине Германия – США предварительно согласились на поставку в нашу страну этих боеприпасов.

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