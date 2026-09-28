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"Новых обязательств не было": страны ЕС не договорились о поставке дополнительных ракет для системы Patriot в Украину

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
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"Новых обязательств не было": страны ЕС не договорились о поставке дополнительных ракет для системы Patriot в Украину
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Источник: Getty Images

Министры обороны стран Европейского Союза не достигли договоренности о новых обязательствах по передаче Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В то же время ЕС планирует направить 1 млрд евро из разблокированных средств Европейского фонда мира на совместные закупки военного оборудования для Украины.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после встречи министров обороны стран ЕС в понедельник, 28 сентября. По её словам, несмотря на предыдущие призывы к государствам-членам, имеющим ракеты-перехватчики в своих запасах, сегодня новых обязательств по их передаче Украине не было.

Страны ЕС не согласовали поставку дополнительных ракет для системы Patriot в Украину

Несмотря на то, что Россия продолжает наносить удары по украинским городам с помощью дронов и баллистических ракет, для противодействия которым Украине требуются дополнительные средства противовоздушной обороны, в ЕС не пришли к соглашению о предоставлении Киеву дополнительных ракет для системы "Патриот".

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"Что касается перехватчиков, то, к сожалению, сегодня не было новых обязательств по их предоставлению", — отметила Каллас.

Ранее глава евродипломатии подчеркивала, что Украине необходимо получить больше ракет-перехватчиков для систем Patriot до начала зимы. Она призвала страны ЕС, имеющие такие боеприпасы в своих запасах, передать их Киеву.

В то же время Каллас сообщила, что 1 млрд евро из 6,6 млрд евро, разблокированных в рамках Европейского фонда мира, будут использованы для совместных закупок военного оборудования для Украины.

США также не включили Patriot в новый пакет

Отсутствие новых обязательств в отношении ракет Patriot со стороны стран ЕС происходит на фоне аналогичной ситуации с США. Как сообщало агентство Reuters, ракеты-перехватчики для систем Patriot не вошли в новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа планирует использовать все $400 млн, которые ранее одобрил Конгресс для помощи Украине. Первые поставки вооружения и оборудования в рамках этого пакета уже начались в сентябре.

Они включают наступательное вооружение, оборудование и запасные части для бронетехники.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине ежемесячнотребуется не менее 100 ракет для Patriot, чтобы уверенно отражать российские атаки. Он призвал США и европейских союзников увеличить поставки ракет и подчеркнул, что времени для укрепления ПВО перед зимой осталось мало.

Несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским военным может передать Польша. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного.

Еще 10 ракет дляPatriot может передать Украине ГерманияСША предварительно согласились на поставку в нашу страну этих боеприпасов.

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