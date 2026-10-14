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"Не было конкретизировано": в Кремле цинично "объяснили", почему Россия бьет по энергетике Украины, вопреки "перемирию"

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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"Не было конкретизировано": в Кремле цинично "объяснили", почему Россия бьет по энергетике Украины, вопреки "перемирию"
В Кремле цинично объяснили, почему Россия бьет по энергетике Украины. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков после ракетных ударов по киевским ТЭЦ и другим объектам энергетической инфраструктуры Украины выдал, что Россию нельзя обвинять в несоблюдении так называемого "энергетического перемирия". По его словам, российские оккупанты продолжают террор, потому что "перемирие не было конкретизировано".

Рупор Кремля дал понять, что армия РФ не прекратит удары по украинским городам. Об этом Песков рассказал в комментарии российским пропагандистским медиа.

Циничная позиция Кремля

Представитель московского террористического режима сказал, что "Россия не нарушает энергетическое перемирие", объявленное президентом Соединенных Штатом Дональдом Трампом.

Комментируя российские атаки по энергетике Украины в ночь на 14 октября, Песков обвинил Вашингтон в том, что предложение Трампа "не было конкретным". При этом у Путина анонсировали продолжение ударов по Украине.

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"Предложенное Трампом энергетическое перемирие не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить, что Россия его не придерживается. Работа в этом направлении будет продолжаться", – заявили в Кремле

Что предшествовало

Заявление Пескова обнародовали вскоре после отчета министерства обороны России. В нем террористическое ведомства заявило, что ударило по Даринцкой ТЭЦ-4 и Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Также террористы рассказали об обстреле Киевской электроподстанции и Трипольской тепловой электроподстанции, а также Харьковской ТЭЦ-5 и тепловой электростанции Змиевская в Харьковской области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную ночь террора, которую устроила Россия. Глава государства рассказал, что путинская армия применила 39 баллистических ракет. Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа жестко отреагировать на российский террор и ввести санкции против РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. Под атакой оказались объекты энергетики. После серии взрывов в левобережной части столицы пропало электричество, перебои со светом фиксируются и на правом берегу, известно о пострадавших и погибших.

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