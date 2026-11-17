Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам новые ракеты, которые Украина уже заказала, в обмен на перехватчики для Patriot и IRIS-T из их запасов. Он назвал свое предложение "очень практичным".

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Об этом он сказал, выступая во вторник на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Отдельно украинский лидер обратился к США с просьбой "не задерживать поставки".

Что предложил Зеленский

"У нас есть очень практичное предложение. Украине нужны перехватчики для Patriot и IRIS-T из тех запасов, которые уже есть у наших партнеров, прямо сейчас. А взамен мы можем передать вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, как только они будут изготовлены. Это не благотворительность. Это обмен. Вы предоставляете нам ракеты, которые нужны нам сейчас, а взамен получаете более новые и лучшие ракеты. Я считаю, что это честная сделка", – отметил президент Украины.

Он также обратился к представителям Соединенных Штатов с просьбой "не задерживать эти поставки".

"Мы все понимаем, что на новые ракеты-перехватчики стоят длинные очереди. Но они нужны нам здесь и сейчас, а вам необходимо пополнить свой арсенал. Так что это способ решить нашу насущную проблему и одновременно помочь вам получить новые ракеты для собственной обороны", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент подчеркнул, что разрушения, вызванные российскими баллистическими ракетами в Украине, "не только наши потери и не только ослабление нашей позиции на мирных переговорах".

"Это также угроза для всех вас. Потому что каждое попадание делает Россию еще более агрессивной, еще более требовательной и менее склонной к компромиссам", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также украинский лидер обратился к партнерам с просьбой пополнить парк украинских истребителей F-16 еще на 40 самолетов, потому что те, что есть у нас сейчас, "вместо того чтобы летать, проводят много времени в ремонте".

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Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп еще в июле, во время встречи с Владимиром Зеленским, лично заявлял, что США согласны предоставить Украине лицензию на производство боеприпасов для систем ПВО Patriot.

Правда, потом Трамп говорил, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" с передачей соответствующей лицензии.

Так или иначе, в сентябре Владимир Зеленский утверждал, что Трамп принял окончательное решение о передаче Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты и Украина уже ведут переговоры о передаче лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.