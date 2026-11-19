Россия не может выдвигать нереалистичные требования относительно гарантий безопасности, поскольку именно она начала войну против Украины. Европа готова к мирным переговорам, но и впредь будет твердо поддерживать Киев, в частности усиливать военную помощь.

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Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем на пресс-конференции в Берлине после встречи Коалиции желающих. Он подчеркнул, что европейские партнеры имеют общее понимание того, на какие условия во время мирных переговоров могут согласиться, а какие являются неприемлемыми.

Россия не может диктовать условия безопасности

Бернем заявил, что выдвигать масштабные и нереалистичные требования в сфере безопасности не может сторона, выступающая агрессором в войне.

"Не агрессору в этом конфликте определять масштабные и нереалистичные требования в сфере безопасности – в этом мы все полностью единодушны", – подчеркнул он.

В то же время премьер подчеркнул, что Европа готова начать серьезные дискуссии о европейской безопасности только после заключения мирного соглашения между Украиной и Россией.

По его словам, европейские страны четко понимают, на какие условия они могут согласиться во время переговоров, а какие не примут. При этом партнеры остаются на стороне Украины.

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Европа усилит поддержку Украины

Бернем подчеркнул, что главное послание Великобритании Коалиции желающих – необходимость наращивать поддержку Украины. Он заверил, что не только Лондон, но и другие партнеры, представленные за столом переговоров, обязуются усилить свою помощь.

Отдельно британский премьер приветствовал будущий пакет поддержки от Европейского Союза и напомнил о вкладе своей страны.

По его словам, во время недавнего утверждения бюджета Великобритания одобрила пакет поддержки на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов. Кроме того, в день встречи было объявлено о предоставлении Украине 1000 беспилотников большой дальности британского производства.

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Также Великобритания совместно с Норвегией построит для Украины два скоростных боевых катера.

"Надеюсь, этот сигнал очень четко услышат в Москве", – отметил Бернем. Он заверил, что Лондон будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется, и не откажется от своей поддержки.

Россия – самый большой неудачник этой войны

Оценивая ход российско-украинской войны, Бернем признал, что нынешний конфликт – это ситуация, в которой проигрывают все стороны. В то же время самым большим неудачником он назвал именно Россию.

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По словам британского премьера, всего за 2 месяца российская армия понесет на фронте большие потери, чем Советский Союз за все годы войны в Афганистане.

Несмотря на это, Бернем считает, что сейчас настал момент двигаться к миру – с учетом участия США в переговорном процессе и достигнутого прогресса.

"Европа готова к переговорам. Мы четко понимаем, на что можем согласиться, а на что – нет. Но мы также твердо стоим на стороне Украины", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Британия готовит для Украины новый пакет военной помощи на 260 миллионов фунтов стерлингов. Он предусматривает поставку более 1000 ударных беспилотников большой дальности, а также морских, логистических и разведывательных дронов. Часть нового оружия сможет преодолевать более 1000 километров и поможет украинским военным поражать цели далеко за линией фронта.