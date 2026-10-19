Как известно, Зеленский на канале NBC News только что отметил, что всегда старается быть максимально откровенным в общении с американским лидером.

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"Можливо, це не дуже ввічливо", – визнав він, але продовжив:

"Якщо США офіційно стануть на бік Росії, якщо ці дві країни будуть разом, звичайно, ми не переможемо і ми не зможемо вистояти".

Тут, трохи відволікаючись, зауважу, що канал цей практично весь час свого існування має досить стійку репутацію ліберального й відповідно користується довірою демократів приблизно вдвічі більше, ніж серед республіканців;

тож Україна – принаймні в особі президента – досить демонстративно продовжує "не читати кімнату" (це переклад англійської ідіоми, яка означає "не відчувати партнера"), тобто не потурати Трампові.

Так от, вважаю, що подібний стиль спілкування – попри все – й не такий поганий, а, навпаки, є вельми доречним.

Месседж "ПрогрАємо!" (що, до речі, не слід плутати з "ПрограЄмо!") з якихось невідомих причин не так часто в нас використовується, як мало би бути, адже шантажувати можливою поразкою – в Україні, бач, не прийнято.

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А цікаво: чому?

"Так, нам вже не до ввічливості, адже він нас вбиває, а з нами – Цивілізацію, включаючи не тільки Європу, але й Америку, – на радість спонсорові Мордора, а саме Китаєві!",

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ось що президент України нагадав світові, де живе, звісно, й Трамп, але ж не тільки він.

(Трамп, між іншим, вже встиг відповісти – навіть не помітивши, що назвав проміжний підсумок і своєї президентської діяльності щодо війни в Україні.

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Пряма мова:

"Два роки тому він [Зеленський] міг би укласти значно вигіднішу угоду, ніж сьогодні"…)

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