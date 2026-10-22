Украина, не будем отчаиваться! Мы не одни!

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Да, слова Уиткоффа шокируют. Но давайте посмотрим на реакцию американских политиков – даже республиканцы открыто называют путина убийцей и агрессором. И это важно!

Не будем путать позицию отдельных политиков с позицией всей Америки. У нас есть союзники, друзья и те, кто не боится говорить правду.

Мы, украинцы, не имеем права отчаиваться. Украинская нация выстояла там, где многие не верили в нашу способность выстоять. Мы продолжаем бороться не только за свою землю, но и за ценности, на которых держится свободный мир.

Политические приспособленцы не вечны. Времена меняются, а история расставляет все по своим местам.

Мы выстоим. Потому что Украина – не одна. И правда – на нашей стороне!

"Вы так много говорите о том, что мой президент, президент Трамп, является гуманистом. Вы тоже гуманист, сэр. И я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение. И еще раз благодарю вас," – спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф – путину.

Реакции:

Бывший министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат:

"путин – убийца.

Его солдаты используют изнасилование как оружие.

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Он начал войны, которые стоили тысяч жизней.

Его агенты похищали детей и разрушали семьи.

россия сегодня – это то, что президент Рейган справедливо называл "империей зла".

Сенатор-республиканец Том Тиллис:

"Какого черта, Стив?

Посмотри в словаре определение слова "гуманист". Какое позорное и возмутительное заявление.

Тебе стоит вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг путин – "гуманист".

Сенатор-республиканец Джон Корнин:

"Нет. путин – хладнокровный убийца.

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В этом конфликте мы должны поддерживать жертву, а не агрессора. путин не остановится на Украине и уже угрожает некоторым нашим союзникам по НАТО.

Причина, по которой в Европе сохранялся относительный мир со времен Второй мировой войны, – это союз между США и нашими европейскими союзниками. Все, что мы сделаем для подрыва или ослабления этого союза, будет большой ошибкой".

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон:

"Еще один позор.

Президент придает путину уверенности, затягивает войну между россией и Украиной и ослабляет наши союзы в Европе. Это плохо для Америки и свободы".

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Конгрессмен-республиканец Макс Миллер:

"Какое бессмысленное заявление. Может, стоит спросить сотни погибших мирных жителей в Буче, что они думают о гуманитарных инстинктах путина?"

Сенатор-демократ Дик Дурбин:

"Хотя я рад, что россия наконец освободила Стивена Хаббарда, важно отметить, что его вообще не должны были заключать в тюрьму.

Называть военного преступника владимира путина "гуманистом" – позор перед десятками тысяч украинских военных и мирных жителей, которых путин убил во время своей жестокой войны".

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Бывший посланник Великобритании в США и бывший министр по вопросам торговой политики сэр Конор Бьорнс:

"Слов не хватает.

Этот человек – убийца и захватчик, а этот беспомощный тип делает ему дипломатический аналог минета!

Я действительно уже начинаю думать, что в ближайшие годы некоторые очень высокопоставленные люди предстанут перед судом и сядут в тюрьму".

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь:

"Жалкое подхалимство Виткоффа перед этим бандитом из КГБ предает американские ценности и безопасность".

Сенатор-демократ Крис Кунс:

"Тебе стоит вернуться в Украину и спросить семьи детей, которых путин похитил и убил, согласны ли они с тем, что твой друг путин – "гуманист".

Называть путина гуманистом – все равно что называть Виткоффа квалифицированным переговорщиком".

Американский политический комментатор Джоанн Кардуччи:

"На самом деле, Стив, путин – военный преступник.

Так же, как и Трамп".

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