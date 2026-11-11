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"Самое важное – остановить войну": Зеленский назвал ключевые шаги и объяснил роль Европы

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
522
"Самое важное – остановить войну": Зеленский назвал ключевые шаги и объяснил роль Европы
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: Скриншот видео

Самым важным сейчас является остановить войну, потому что Украина теряет людей. Кроме того, последовательность дальнейших шагов должна быть четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Данию. Он прокомментировал изменения в американском посредничестве и вопросы, которые обсуждают на трехсторонних переговорах.

Что сказал президент

"Мы не можем остановить эту войну, думая о безопасности Европы и восстановлении Украины без Европы. Привлечение европейцев к этому процессу – очень важное изменение", – отметил президент.

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Он подчеркнул важность того, чтобы последовательность дальнейших шагов была четкой: сначала прекращение войны, затем определение структуры договоренностей, гарантий безопасности и условий для процветания.

По словам президента, во время следующих обсуждений также могут поднять вопросы энергетического перемирия, прекращения огня на море, обмена пленными и подготовки встречи на уровне лидеров.

Напомним, трехсторонние переговоры Украины, США и России проходят 10–11 ноября. Украинскую делегацию представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

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