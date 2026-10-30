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"Самые большие "хотелки" у них впереди": у Зеленского назвали санкции, которые Россия заинтересована снять в первую очередь

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
24
"Самые большие "хотелки" у них впереди": у Зеленского назвали санкции, которые Россия заинтересована снять в первую очередь
Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики. Источник: Укрінформ

Россия стремится добиться отмены ограничений в сфере авиации, торговли удобрениями и энергоресурсами. Отдельные российские бизнесмены уже добились отмены санкций Евросоюза и США.  

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил об этом во время брифинга, сообщает Укрінформ. По его словам, наибольшие интересы России связаны с ограничениями, которые до сих пор затрудняют торговлю и деятельность ее ключевых отраслей.

Санкции против России

"Конечно, Усманов и Фридман очень рады снятию санкций с них Европейским Союзом. Есть ряд других россиян, с кого США отменили ограничения за последние два года – их немного, но чуть-чуть есть. Им нравится, что с них снимают санкции, но самые большие "хотелки" у них впереди", – рассказал Владислав Власюк.

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Он уточнил, что речь идет прежде всего об авиации, удобрениях и энергоресурсах. Российским компаниям непросто торговать ими из-за санкционных ограничений, введенных США, Европой, Канадой и Великобританией.

Эффективность ограничений

По словам Власюка, заинтересованность России в отмене этих санкций свидетельствует об их эффективности. Поэтому Украина считает целесообразным и дальше усиливать санкционное давление на страну-агрессора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что так называемое "дизельное соглашение" между Россией и США может открыть путь к новым договоренностям. Среди возможных тем он называл удобрения, газ, замороженные активы, а также отмену санкций в отношении отдельных российских лиц и структур.

Как сообщал OBOZ.UA, в США Трамп набросился на журналистку CNN из-за вопроса о санкциях против России.

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