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"Самый жестокий удар со времен Холокоста": Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 года

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
icon 3,8 т.
"Самый жестокий удар со времен Холокоста": Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 года
Зеленский поддержал Израиль в годовщину теракта 7 октября 2023 года. Источник: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года выразил соболезнования всем, кто потерял близких в результате нападения, и заявил о поддержке Израиля. Он назвал эту атаку крупнейшим и самым жестоким ударом по еврейскому народу со времен Холокоста и подчеркнул, что виновные в содеянном должны понести наказание.

Об этом Зеленский написал в соцсетях. Он от имени Украины выразил соболезнования жертвам теракта и напомнил, что среди погибших 7 октября 2023 года были и украинцы.

За этот удар не может быть прощения

Зеленский констатировал, что в Украине продолжаются спасательные операции после российского террористического удара, расчищают завалы разрушенных домов и оказывают помощь раненым. Он подчеркнул, что на этом фоне Украина особенно остро чувствует боль людей в Израиле, которые потеряли своих близких в результате атаки 7 октября 2023 года.

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"Украина с особой болью выражает соболезнования каждому и каждой в Израиле и других странах, кто потерял родных", — сказал глава государства.

Президент назвал нападение ХАМАС 7 октября 2023 года подлым террористическим актом и подчеркнул, что среди его жертв были украинцы.

"Это был самый масштабный и самый жестокий со времен Холокоста удар по еврейскому народу и по цивилизованности как таковой", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что никакого прощения за этот удар быть не может.

"Погибли, к сожалению, почти 1200 человек, над заложниками издевались – над детьми, над невинными людьми. Каждый из террористов должен ответить за содеянное", – подчеркнул Зеленский

Зеленский призвал мир не забывать о других проявлениях террора

Отдельно президент Украины подчеркнул, что мир не должен прощать или забывать и другие проявления террора и агрессивные войны, корни которых лежат в ненависти.

"Слишком много уже убийств в XXI веке, который должен был бы быть и должен стать совсем другим. Люди заслуживают мира, безопасности и уважения к жизни", – отметил он.

Зеленский призвал мировых лидеров объединиться в противостоянии террору и войнам.

"Важно, чтобы лидеры мира, каждый и каждая, кто обладает реальным влиянием и властью, по-настоящему вставали на защиту жизни тогда, когда это необходимо. Мир определенно сильнее любого террора", — заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 октября 2023 года палестинские боевики запустили из сектора Газа по территории Израиля более 300 ракет. В результате прямого попадания ракеты в здание в Тель-Авиве начался пожар. Армия Израиля в ответ начала наносить авиаудары по Палестине. В то же время вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотичную расстрелику мирных граждан из пулеметов.

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