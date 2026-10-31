Навроцкий прорвался в Конституционный трибунал в Варшаве на фоне столкновений и объявил срочные консультации: что происходит в Польше

В Польше 30 октября обострился конфликт вокруг Конституционного трибунала в Варшаве. В оппозиционной партии "Право и справедливость" обвинили правительство в "государственном перевороте" и попытке захвата суда, представители большинства обвинения отвергают и подчеркивают: сейчас происходит восстановление законности и работы учреждения, которое месяцами было фактически парализовано. Тем временем у здания Конституционного трибунала собрались люди, происходили и столкновения с полицией.

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Президент Польши Кароль Навроцкий прервал зарубежный визит, чтобы вернуться в страну, ночью он в прямом смысле штурмовал здание, толкался с судьями и в конце концов объявил о срочных консультациях парламентских политических сил ради "восстановления конституционного порядка". OBOZ.UA собрал подробности ситуации.

Что происходило в Польше этой ночью

С вечера перед зданием Конституционного трибунала собрались сторонники "Права и справедливости" и других правых сил. Само здание охраняла полиция.

Перед демонстрантами выступали правые политики, в частности Ярослав Качиньский, Кшиштоф Босак и Славомир Менцен, которые обвиняют правительство в посягательстве на независимость Трибунала.

Навроцкий же после возвращения в страну встретился с председателем Верховного суда Збигневом Капиньским в Президентском дворце.

Около 1 часа ночи в субботу появился у Конституционного трибунала – и под радостные возгласы сторонников в прямом смысле ворвался внутрь здания, расталкивая судей и применив у входа физическую силу к судье Анне Корвин-Петровской.

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Главные истории дня

Ближе к утру руководитель Администрации президента зачитал заявление Навроцкого перед зданием Конституционного трибунала.

"Ночью было нарушено общественный порядок Республики Польша и силой захвачен конституционный государственный орган. Я консультировался с Первым председателем Верховного суда, судьей Збигневом Капиньским, который также не признает законными действия тех, кто узурпирует власть в Конституционном трибунале", – написал глава государства.

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Президент также призвал к "восстановлению правового порядка и освобождению помещений Трибунала от силовиков, направленных туда правительством".

Он добавил, что "действующего" вице-президента Конституционного трибунала Бартломея Соханьского не пустили в здание, а вот Свенчковского глава государства туда провел.

"В связи с угрозой внутренней безопасности Республики Польша я созываю сегодня срочные консультации с участием представителей парламентских сил с целью стабилизации политической ситуации и восстановления конституционного порядка", – заявил далее Навроцкий.

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Пока Навроцкий обвинял правительство в "захвате здания силовиками", в полиции Варшавы подчеркнули, что правоохранители прибыли на место происшествия после обращений генерального прокурора страны и представителей Конституционного трибунала по вопросу обеспечения безопасности.

"Полиция не находилась внутри здания Конституционного трибунала, ограничившись охраной прилегающей территории", – говорят там.

Правоохранители задержали трех протестующих, ворвавшихся на территорию суда.

В своем обращении Навроцкий поблагодарил присутствующих, "кто стоит перед Конституционным трибуналом в защиту конституции Республики Польша".

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В свою очередь генпрокурор страны раскритиковал поведение Навроцкого.

"Я был чрезвычайно обеспокоен поведением президента. Мы видели эти видео в интернете. Я надеюсь, что прокуратура примет меры. Недопустимо, чтобы кто-либо, защищенный президентской неприкосновенностью, вел себя таким образом. Он врывался и нападал на судей. Я считаю такое поведение возмутительным", – сказал Вальдемар Журек.

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"Я бы очень хотел увидеть Общее собрание судей. Это собрание должно решить вопрос бюджета и, возможно, вопрос иммунитета. Не может быть людей вне закона. Пан Свенчковский относился к этому трибуналу как к частной ферме", – добавил генпрокурор.

Свєнчковский, выступая перед людьми, собравшимися возле Конституционного трибунала, заявил о "нападении на конституционный орган государства".

"Мы имеем дело с государственным переворотом... Конституционный трибунал – среди поляков, собравшихся перед его зданием, чтобы защитить не только Трибунал, но и, прежде всего, верховенство права и демократию в нашей стране. Спасибо вам за это. Можно захватить здание обманом, но нельзя захватить конституционный орган государства. Трибунал состоит из законно назначенных судей, а не узурпаторов, которые вошли через черный ход в сопровождении правительственной охраны. Они окружили себя полицейским кордоном из страха перед поляками. Это позор!" – сказал он.

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Заявления о "государственном перевороте" также в большом количестве появлялись в аккаунтах политиков ПиС. Ян Грабец, руководитель канцелярии премьер-министра, отреагировал на обвинения в адрес правительства.

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"Политики ПиС пишут о "государственном перевороте", но они немного растеряны. Да, государственный переворот заключался в том, что президент Дуда заблокировал принесение присяги тремя законно избранными судьями Конституционного трибунала в 2015 году и назначил на их место "дублеров". Государственный переворот – это то, что президент Навроцкий заблокировал принесение присяги пятью недавно законно избранными судьями, а Свенчковский и Соханский помешали им выносить решения. Исполнение своих обязанностей законно избранными судьями – это просто применение Конституции. И истеричные крики этого не изменят", – подчеркнул он.

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На фоне событий премьер-министр Польши Дональд Туск опубликовал заявление о необходимости восстановления законности.

"Восстановление верховенства права – наш долг. После лет беззакония, царившего при ПиС, это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", – подчеркнул он.

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Что предшествовало

Около 18:00 накануне, 30 октября, на сайте Конституционного трибунала появилась информация о временном отстранении его председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоша Соханского от исполнения служебных обязанностей.

Распоряжение издала судья Анна Корвин-Петровская, имеющая наибольший судейский стаж. Полномочия председателя суда она возложила на себя на месяц.

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Среди озвученных причин отстранения Свенчковского и Соханского – препятствование ими созыву общего собрания судей, недопуск к работе судей, избранных действующим парламентом, а также нарушения при формировании составов, которые рассматривают дела.

Фактически речь идет о возобновлении работы Конституционного трибунала, которая была заблокирована после попыток правительства обновить его состав, чтобы устранить зависимость от предыдущей власти. Президент Польши просто не явился на их присягу, из-за чего его сторонники Свенчковский и Соханский отказывались допускать их к работе.

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Это привело к параличу работы Конституционного трибунала с марта, а из-за саботирования отстраненным председателем суда и его заместителем принятия проекта бюджета суда на 2027 год она могла полностью остановиться.

В сообщениях об отстранении Свенчковского и Соханского сослались на статью 130 Закона об устройстве общих судов Польши. Она предусматривает возможность временного отстранения судьи от исполнения служебных обязанностей при определенных обстоятельствах на срок до месяца.

Генеральный прокурор Вальдемар Журек подал ходатайство о снятии с них судейского иммунитета.

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Отстраненные судьи отказались признавать решение и обвинили правительство в "государственном перевороте". А сам Навроцкий прервал свой визит в Сенегал: президентский самолет развернулся в воздухе и полетел обратно в Польшу.

К зданию суда прибыли силовики, а также сторонники "ПиС", вступавшие в столкновения с правоохранителями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше начались массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границы.