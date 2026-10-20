Вопрос о том, будет ли в Польше создан общий политический блок объединенной правой, активно обсуждается со времени победы Кароля Навроцкого на президентских выборах. Однако, по моему убеждению, речь уже идет не столько о том, удастся ли президенту объединить все парламентские партии правее политического центра, сколько о том, когда он об этом публично объявит. К концу 2026 года или весной 2027 года?

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Основная цель польских правых – не только вновь вернуться к власти, которую они утратили после поражения партии "Право и справедливость" в 2023 году, но и удержаться у власти как можно дольше, а также, по возможности, изменить политическую систему под себя. И для этого им нужно не только получить большинство в двухпалатном парламенте, но и изменить существующую систему правления – с парламентской на суперпрезидентскую.

Многопартийная парламентская демократия в Польше по сути все больше трансформируется в двухблочную президентскую республику, уподобляясь американской. В силу длительной поляризации общества и политического процесса в Польше между условными праворадикальными консерваторами и левоцентристскими либералами задача каждого из обоих лагерей – по итогам выборов получить более половины мандатов (более 230 мандатов в Сейме и более 50 мандатов в Сенате), и чем больше, тем лучше, а уже после этого стоит следующая непростая задача – распределить эти мандаты внутри собственного неоднородного, пестрого блока. Эта проблема одинакова как для условного лагеря Кароля Навроцкого, так и для лагеря Дональда Туска / Радослава Сикорского (непростая задача формирования левоцентристского либерального блока – это тема отдельного поста).

Основная дилемма, которая стояла на пути формирования Объединенного правого блока, – это токсичность сотрудничества с ксенофобной, антиевропейской, антисистемной ультраправой партией украинофоба и антисемита Гжегожа Брауна "Конфедерация польской короны", которая пользуется поддержкой около 8 % избирателей. Без нее правые не имеют шансов претендовать на формирование большинства в Сейме и Сенате по итогам парламентских выборов в октябре 2027 года. Несмотря на то, что лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский по-прежнему заявляет о своей неготовности идти на выборы вместе с конфедератами, для президента Навроцкого это никогда не было проблемой. Человек, который видит себя польским Трампом, считает абсолютную власть важнее любых условностей морально-этического и репутационного характера. В то время как для самого Брауна союз с системной правой – это способ преодолеть "санитарный кордон", существующий вокруг "Конфедерации польской короны" как политической силы, не готовой к сотрудничеству, и стать частью правящего истеблишмента.

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Фактическим центром притяжения, политическим ориентиром и электоральным локомотивом польских правых является Кароль Навроцкий, который, будучи номинальным кандидатом от "Права и справедливости", давно перерос и опередил нынешний потенциал некогда правящей политической силы (уровень поддержки которой упал до 17%), которая за последние годы безуспешных попыток объединить правых вокруг себя сама существенно маргинализировалась и деградировала. Поэтому в последние два года эту роль взял на себя президент, ставший центром притяжения всего правого спектра польской политики. И это при том, что у самого Навроцкого нет собственной политической партии, которая была бы ему безоговорочно верна. Именно этого он и стремится добиться по итогам выборов в следующем году, чтобы получить контроль не только над парламентом, но и над правительством, с которым он с момента избрания президентом находится в постоянной конфронтации из-за борьбы за полномочия, власть и влияние на принятие решений. Именно этим объясняется рекордное количество вето на законы правительства Туска, а также борьба с правительством за Конституционный суд.

Главные истории дня

Когда Навроцкому удастся объединить вокруг себя все правые политические партии, он с высокой вероятностью получит шанс назначить своего премьер-министра Збигнева Богуцкого (нынешний глава президентской канцелярии), что при наличии правого большинства в Сенате и Сейме позволит ему управлять единолично в де-факто суперпрезидентской республике (чтобы это стало де-юре, необходима конституционная реформа). Хотя даже в этих условиях его власть не будет абсолютной, поскольку блок правых сил представляет собой пеструю коалицию из консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, правоцентристской "Развитие плюс" Матеуша Моравецкого, крайне правой "Конфедерации" Славомира Менцена и Кшиштофа Босака и антисистемной "Конфедерации польской короны" Гжегожа Брауна, каждая из которых имеет собственные амбиции и цели, помимо общей ненависти к премьер-министру Дональду Туску, правящей Гражданской коалиции, левым и "либерастам". Кроме того, многие действующие депутаты от оппозиционной партии "ПиС", которые по результатам распределения квот внутри Объединенного правого блока не получат гарантированного места для переизбрания, начинают бунтовать и могут пойти на выборы в своих одномандатных округах в качестве самовыдвиженцев, что существенно осложнит шансы кандидатов от Правых.

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Что будет означать формирование Объединенного правого блока и его победа на парламентских выборах в 2027 году для Украины и двусторонних украинско-польских отношений? Законную институционализацию того пути, по которому движется Польша с 2023 года! Отношения между государствами будут и дальше ухудшаться, с той лишь важной деталью, что теперь все антиукраинские заявления в польском публичном политическом дискурсе станут частью официальной государственной политики Польши. Стоит забыть о таких определениях, как "дружественные", "партнерские", "паритетные", "взаимовыгодные" двусторонние отношения, а вместо этого привыкать к "конкурентным", "неравноправным", "прагматичным", "односторонним".

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Учитывая тот факт, что польские правые с очень высокой вероятностью сформируют Объединенный правый блок, который с большей вероятностью, чем Объединенный либеральный блок (о котором также давно говорят, но пока нет видимого прогресса в его формировании), получит большинство голосов по итогам выборов 2027 года, что позволит им сформировать пропрезидентское большинство, которое назначит премьер-министром креатуру президента Кароля Навроцкого, украинским властям уже сейчас следует перестраивать собственную транзакционную политику в отношениях с Польшей после октября 2027 года таким образом, чтобы максимально защитить национальные интересы Украины, в частности на пути к членству в Европейском Союзе, где Варшава на ближайшие как минимум четыре года (до начала 2032 года) станет основной и, возможно, непреодолимой проблемой. И не факт, что цена, которую выставит Украине конфедеративная Польша, будет оправданной и лучше той, которую предлагает Украине Трамп, вынуждая нас пойти на несправедливый мир.

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