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"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 5,6 т.
"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может
Фридрих Мерц. Источник: friedrich-merz.de

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ближайшие месяцы будут иметь решающее значение для Украины и безопасности Европы. Он убежден, что мирное урегулирование войны невозможно без участия Украины, а решения относительно ее территорий должно принимать само государство.

Об этом политик заявил во время выступления по случаю вручения НАТО Международной премии Вестфальского мира, передает Укринформ. По мнению канцлера, Европа должна сохранять единство и продолжать поддерживать Украину ради достижения мира и обеспечения безопасности.

"Ближайшие месяцы будут определяющими для судьбы Украины и безопасности Европы. Европа в эти дни особенно пристально смотрит на нас, на Германию. Если мы зашатаемся или оступимся, это может иметь судьбоносные последствия. Но если мы будем стоять твердо, то вместе сможем добиться мира для Украины и свободы в безопасности для всей Европы", – сказал Мерц.

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Мир для Украины возможен только при ее участии

Канцлер отметил, что поддержка Украины важна для безопасности Германии и всей Европы, ведь российская агрессия подрывает основные нормы международного права и европейского порядка.

Он подчеркнул необходимость сохранять единство европейских стран в вопросе поддержки Украины, поскольку раскол может затруднить достижение мира.

По словам главы немецкого правительства, будущее мирное урегулирование должно предусматривать сохранение суверенитета Украины, а решения относительно ее территорий может принимать только само государство. В то же время Украине необходимо обеспечить надежные гарантии безопасности и возможность продолжать движение к Европейскому Союзу.

"Мира в обход Украины в любом случае быть не может. Так же не может быть мира без Европы. В Украине речь идет также о свободе и безопасности всей Европы", – подчеркнул Мерц.

Он убежден, что наиболее перспективными будут переговоры с участием Украины, России, США и европейских стран. Германия координирует эту работу прежде всего с Францией и Великобританией, а также с Польшей, странами Балтии, Италией и ЕС.

Берлин пообещал поддержку Украине

Также канцлер предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины самой сложной с начала полномасштабной войны.

"Люди в крупных украинских городах готовятся к массированным ударам баллистическими ракетами, к разрушенным теплоэлектростанциям и школам, поврежденным жилым домам и церквям. Эту зиму Украина должна пережить, и я убежден, что она ее переживет", – сказал политик.

Он заверил, что Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Германии. По его словам, немецкие инженеры работают над новыми системами перехвата реактивных дронов, которые в ближайшее время планируют запустить в серийное производство. Кроме того, Германия помогает восстанавливать украинские электростанции, поврежденные в результате российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Мерц оценил итоги встречи глав МИД России и Германии. По словам главы правительства, комментарии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после переговоров с его немецким коллегой свидетельствуют о том, что Москва не заинтересована в "серьезном диалоге".

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