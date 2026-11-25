Действия Эстонии "на грани развязывания открытой войны" – вот так Москва отреагировала на решение с 1 декабря закрыть автомобильные пункты пропуска на границе. Невероятно тонкая душевная организация у россиян: они не просто обижаются на закрытие границ, но и начинают угрожать войной.

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Тут стоит отметить, что Эстония приняла это решение после попытки поджога завода дронов под Таллином, в которой обвинила российские спецслужбы. Ну это нормально – поджигать заводы, саботаж и все такое, это же по-дружески, зачем резкие действия?

Стоит помнить, что в зоне риска находится любая страна, граничащая с Россией. А иногда России даже не нужна общая граница: сирийцы до сих пор истекают кровью от помощи братушек. Так что лишь вопрос времени, когда российская военная хунта во главе с диктатором и похитителем детей обратит внимание на свою западную границу.

Датская военная разведка еще в феврале расписала, как это может выглядеть. Если война в Украине закончится или заморозится, а НАТО не будет вооружаться так же быстро, Россия в течение полугода сможет вести локальную войну против соседней страны, через два года – представлять реальную угрозу для балтийских стран НАТО, а через пять лет – быть готовой к большой войне в Европе. А в этом году датчане добавили, что существует низкий, но растущий риск ограниченного нападения на одну или несколько стран НАТО, граничащих с россией, потенциально уже в ближайшие месяцы.

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Для россиян Эстония является частью их агрессивной политики и мишенью для постоянных провокаций. В 2007 году, когда Таллинн перенес памятник советскому солдату, Эстония пережила масштабные кибератаки. В 2014 году россияне похитили на границе офицера эстонской контрразведки Эстона Кохвера, а в 2024 году российские пограничники сняли буи, которыми Эстония обозначила границу на реке Нарва. Параллельно россия выращивает своих прокси внутри страны. В прошлом году эстонский суд приговорил к 14 годам за государственную измену Айво Петерсона, соучредителя партии Koos, которая призывала выйти из НАТО, сократить расходы на оборону и сохранить советские памятники.

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Так что нынешние угрозы Москвы – лишь очередная ступень в давней истории давления. Эстония пока отвечает на них правильно: закрывает границу, судит агентов и не дает себя запугать.

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