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Наши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, — Зеленский

Катя ПомазанКатя Помазан
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icon 8,1 т.
Наши воины с начала осени освободили больше территории, чем удалось захватить РФ, — Зеленский
Владимир Зеленский. Источник: Telegram-канал президента.

Украинские военные продолжают сдерживать российские штурмы в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. В то же время Силы обороны фиксируют результаты операций Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса, в частности в рамках активной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении на Telegram-канале. Он заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого.

"Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года", — подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал о ситуации в районе Доброполья в Донецкой области, где украинские военные уничтожают российские штурмовые группы и противодействуют попыткам оккупантов проникнуть на позиции Сил обороны.

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"Непросто, но наши ребята уничтожают их", – отметил он.

Украинские защитники также удерживают позиции на других направлениях Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Под контролем Украины, как заявил президент, остаются Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка. Также продолжается оборона районов вблизи Краматорска.

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