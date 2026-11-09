"Наша цель – объединить Украину и Россию": Кушнер заявил о координации действий Запада перед встречей с представителями РФ в Абу-Даби

Специальный представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что перед началом двухдневных трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби американская сторона проведет консультации с европейскими партнерами для координации усилий и согласования позиций. По его словам, цель Соединенных Штатов – посадить Украину и Россию за стол переговоров и дать им возможность напрямую обсудить вопросы послевоенной безопасности.

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Об этом Кушнер написал в соцсети X. Он подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа стремится найти переговорное решение, которое обеспечит прочный мир.

США проведут консультации с Украиной и европейскими партнерами

По словам Кушнера, перед началом переговоров в Абу-Даби он и представители американской мирной миссии встретятся с партнерами из Украины, Европейского Союза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

Эти консультации должны продолжить работу, которую стороны ведут в течение последних нескольких недель. Она касается вопросов европейской безопасности и будущего Украины после войны.

Кушнер отметил, что перед предстоящей трехсторонней встречей американская сторона уже провела отдельные консультации с Украиной и Россией.

"Наша цель состоит в том, чтобы собрать Украину и Россию вместе для непосредственного обсуждения их послевоенных вопросов безопасности, предложений и возможных решений. Мы надеемся, что эти дискуссии помогут определить точки соприкосновения, продвинуть практические решения и создать импульс для перехода к следующему этапу переговоров", – говорится в сообщении Кушнера.

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Кушнер назвал четыре главных направления переговоров

Американский представитель обозначил четыре взаимосвязанных приоритета, на которых сосредоточена работа сторон:

Прекращение боевых действий. Поиск договоренностей, которые позволят завершить войну.

Послевоенная безопасность. Разработка надежных гарантий и механизмов, которые снизят риск повторного конфликта.

Экономическое восстановление Украины. Подготовка комплексного плана восстановления и обеспечения долгосрочного экономического развития.

Гуманитарные вопросы. Возвращение военнопленных и гражданских лиц, а также меры по уменьшению человеческих страданий, вызванных войной.

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Отдельно Кушнер сообщил, что США вместе с Украиной, ЕС и другими европейскими партнерами работают над покрытием значительных финансовых потребностей Украины после войны. Речь идет о финансировании восстановления, поддержке критической инфраструктуры, привлечении частных инвестиций и создании условий для долгосрочного экономического роста и самостоятельности страны.

Гуманитарное направление, по его словам, предусматривает не только возвращение пленных и гражданских, но и поиск практических мер, которые помогут уменьшить последствия войны для людей.

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США хотят привлечь Европу к обсуждению будущей системы безопасности

Кушнер также заявил, что для достижения всеобъемлющего и длительного урегулирования необходимы прямые контакты России с европейскими партнерами по более широким договоренностям в сфере безопасности, которые затрагивают их интересы.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что переговоры в Абу-Даби создадут условия для начала такого диалога в ближайшее время в рамках более широкого многостороннего процесса.

Он также подчеркнул необходимость заранее обсуждать не только прекращение боевых действий, но и то, что будет происходить после войны. В частности, речь идет о послевоенной безопасности, экономическом восстановлении и механизмах, которые должны предотвратить новый конфликт. По мнению Кушнера, это поможет переключить внимание с управления текущей войной на создание основ для длительного мира.

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Основой для этой работы, по его оценке, должны стать действующие европейские соглашения и институты в сфере безопасности. В то же время стороны должны определить, какие из существующих механизмов оказались недостаточно эффективными и каких изменений они требуют.

Среди конкретных направлений Кушнер назвал активизацию консультаций между государствами, надежные каналы кризисной связи, большую военную прозрачность и взаимные меры по снижению риска эскалации. Все эти механизмы, по его словам, должны в полной мере учитывать суверенитет каждой страны и ее право самостоятельно принимать решения.

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"Этот конфликт чрезвычайно сложен и запутан. Мы осознаем, что впереди – принятие непростых решений, поэтому подходим к этим обсуждениям решительно и реалистично. Наша цель – добиться существенного прогресса, определить практический путь вперед и содействовать созданию условий для установления длительного мира", – написал Кушнер.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская делегация отправилась на переговоры в Абу-Даби, где 10 и 11 ноября запланированы трехсторонние встречи с участием Украины, США и России. Главная цель переговоров – достижение длительного мира, гарантии безопасности для Украины и создание условий для ее восстановления.